Sektörün köklü gruplarından Mesam Metal ve Mesam CTP’nin deneyimiyle 2023 yılında temelleri atılan Mesam Galvaniz Sanayi ve Ticaret A.Ş., ticari faaliyetlerini iflas kararıyla noktaladı. Metal yüzey kaplama teknolojilerinde uzmanlaşma ve Türkiye’nin öncü üreticilerinden biri olma vizyonuyla yola çıkan firma, mahkeme kararıyla "adi tasfiye" sürecine girdi.

Mahkeme süreci ve tasfiye süreci

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26 Eylül 2025 tarihli (2025/775 esas ve 2025/998 sayılı) kararı uyarınca, Mesam Galvaniz'in resmen iflasına karar verildi. T.C. Bursa İflas Dairesi tarafından yürütülen 2025/17 İflas sayılı dosya kapsamında, tasfiyenin adi tasfiye usulünce yapılması kararlaştırıldı.

Alacaklılar ve borçlular için yasal süre başladı

İflas dairesinden yapılan resmi ilanda, müflis şirketten alacağı olanlar veya taşınır/taşınmazlar üzerinde hak iddia edenler için bir aylık yasal süre tanındı. Bu süre zarfında:

Alacaklıların, iddialarını delilleriyle birlikte (senet, defter özeti vb.) İflas Dairesine yazılı olarak kaydettirmeleri,

Borçluların, kendilerini ve borç tutarlarını bildirmeleri (bildirmeyenler hakkında İİK 336 uyarınca cezai işlem uygulanabileceği),

Şirket Mallarını Elinde Bulunduranların, bu malları iflas dairesi emrine teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

İlk alacaklılar toplantısı Şubat'ta

Tasfiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Birinci Alacaklılar Toplantısı için tarih ve yer bilgileri de paylaşıldı. Toplantı; 25 Şubat 2026 tarihinde, saat 13:30’da Bursa Osmangazi’de bulunan Hakim Savcı Yardımcılığı Uygulama Merkezi’nde (Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:9 4. Kat) gerçekleştirilecek.

Sektöre iddialı bir giriş yapan Mesam Galvaniz'in bu ani iflas süreci, iş dünyasında ve sanayi çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.