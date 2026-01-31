Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı mitinglere devam ediyor.

ŞUBAT AYINDA İLK DURAK: ÇORUM

Mart 2025'ten bu yana her hafta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 86'ncı adresi Çorum olarak belirlendi.

Mitingin, saat 14.00'te Abide Kavşağı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

CHP'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pazar günü sözümüzü köklü medeniyetlerin ev sahibi Çorum’dan yükseltiyoruz. Yalanlarla, iftiralarla, yargı sopasıyla bizi durdurmaya çalışanlara karşı memleketimizin dört bir yanında omuz omuza mücadele ediyoruz.

"Ant olsun ki bu meydanlar, Ak Parti’nin kara düzenini yıkacak!" denilen paylaşımda "Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!