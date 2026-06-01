Türkiye’de ilk kez konser veren ünlü rapçi Travis Scott büyük hayal kırıklığına neden oldu. Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk organizasyonu daha bilet satış sürecinde fiyatlarıyla gündem olmuştu. Etkinlik için satışa sunulan bazı bilet kategorilerinin 50 bin TL seviyelerine kadar ulaştığı dikkat çekmişti.

Yaklaşık 2 bin 500 biletli seyircinin izlediği konser sonrası sosyal medyada tepki yağdı.

Tersane İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Travis Scott'ın planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye çıktığı belirtildi. Ancak hayranların uzun süre beklediği performansın yalnızca yaklaşık 20 dakika sürmesi büyük hayal kırıklığı yarattı.

Travis Scott'ın yüzünü tamamen kapatan atkıyla sahne alması da tepkilere neden oldu.

BİLET FİYATLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk organizasyonu daha konser gerçekleşmeden bilet fiyatlarıyla konuşulmuştu. Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının 50 bin TL seviyelerine kadar yükseldiği belirtilirken, kara borsada rakamların çok daha yüksek seviyelere çıktığı iddia edilmişti.

Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'deki en pahalı konser organizasyonları arasında gösteriliyordu.

BU AKŞAM İZMİR’DE OLACAK

İstanbul’daki konserde büyük tepki çeken Travis Scott bu akşam İzmir’de sahne alacak. Travis Scott’ın ardından ise sahneye Çakal, Şam, Laçin ve Mavi çıkacak.