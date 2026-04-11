Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda araçlarından inerek diğer sürücülerle tartışan şahısları takibe aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda sürücüler İ.O., S.T. ve yolcu M.M.P. kısa sürede gözaltına alındı.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve araçtan inmek, Duraklamanın yasak olduğu noktalarda duraklamak, Kasksız motosiklet kullanımı, Ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırtmak ihlallerinden 3 kişiye toplam 626 bin 246 TL para cezası uygulandı.

BEYLİKDÜZÜ’NDE "AYNA KIRMA" TACİZİNE 180 BİN TL

Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde yaşanan bir diğer olayda ise sürücü A.E.S., trafikteki başka bir aracı sıkıştırıp dikiz aynasına vurarak taciz etti. Emniyet güçlerince yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin TL ceza kesildi. Araçlar men edildi, adli süreç başladı.