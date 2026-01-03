Süper Lig’in ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Bordo-Mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda girişimlerine başladı.

RESMİ TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Trabzonspor transfer komitesi, FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için kulübüne 7+1 milyon euro değerinde resmi teklif iletti. Bordo-Mavililer teklif sonrası gelecek yanıtı beklemeye geçerken, Fatih Tekke’nin genç oyuncunun transferini özellikle çok istediği öğrenildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Danimarka Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli yıldız, Avrupa Ligi’nde de yaptığı asistlerle ön plana çıkmayı başarmıştı.