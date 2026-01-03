Eski AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Özcan Gürsoy, kesinti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları eleştirdi.

'NANKÖRLER'

Ordu Olay'ın haberine göre; Gürsoy, doğal gazın uzun süredir arızasız sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Nankörler! Azıcık gaz kesildi diye feryat figan eden bir kesim var. Rahatlığa öyle alışmışız ki üç beş saatlik kesintiye rıza gösterilmiyor. Devlet, faturanın yarısını hazineden karşılıyor; git Avrupa’ya sor bakalım ne kadar ödüyorlar. Dua yok, isyan var."

Gürsoy, Ordu’daki durumu Gazze ile kıyasladığı ve vatandaşları konfora düşkünlükle suçladığı bu paylaşımını, gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra sildi.

ADIGÜZEL: ZORA GİRİNCE MÜCAHİT, İŞİNE GELİNCE MÜTEAHHİT

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gürsoy’un açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir karşılık verdi. Vatandaşın parasını ödediği hizmetin hesabını sorma hakkı olduğunu vurgulayan Adıgüzel, Avrupa örneğine de değindi:

"Avrupa’yı örnek gösteriyorsun; bak bakalım orada böyle bir arızanın bedeli ne oluyor? Herkes işini doğru yapacak. Bu ülkenin insanı dünyanın en çok vergi ödeyen halkı. Parasını ödediğim her şeyin hesabını sorarım.”

Adıgüzel ayrıca kesintinin yılbaşı akşamına denk gelmesine dikkat çekerek, kurumların "kutlama yapmayın" uyarılarını hatırlattı ve açıklamanın zamanlamasını "pişkinlik" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Ordu genelinde yılbaşı akşamı yaşanan teknik bir arıza nedeniyle birçok mahallede doğal gaz kesintisi meydana gelmiş, soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar duruma sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.