Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim?

2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim?

Yeniçağ olarak 2025’ten 2026’ya geçerken siyasetin röntgenini çektik. Veriler net: Bir yanda halkın sessiz ama güçlü teveccühünü kazanan Mansur Yavaş, diğer yanda devasa medya aygıtını kullanarak "görünürlük" rekoru kıran ancak beğenide geride kalan bir iktidar bloğu.

Yeniçağ Detay Yeniçağ Detay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 1

2025 yılı geride kalırken siyasi başarıyı sadece "televizyon ekranlarında ne kadar yer işgal edildiği" üzerinden değil, toplumun kalbinde ne kadar yer edinildiği üzerinden okumak gerekiyor. Yeniçağ editoryal ekibi olarak hazırladığımız bu rapor, "Dayatılan Görünürlük" ile "Organik Beğeni" arasındaki çarpıcı farkı ortaya koyuyor.

1 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 2

HALKIN KARARI MANSUR YAVAŞ

Anketler, tüm kutuplaştırma çabalarına rağmen Mansur Yavaş’ın yüde 57,5’lik bir "olumlu kanaat" oranıyla toplumun ortak paydası haline geldiğini kanıtlıyor. Bu oran, sadece bir partinin değil, Türkiye’nin geniş bir kesiminin Yavaş’ın yönetim tarzına duyduğu güveni temsil ediyor.

2 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 3

2025 Siyasi Beğeni Oranları:

Siyasetçi

Olumlu Kanaat (%)

Durum Analizi

Mansur Yavaş

%57,5

Toplumsal Mutabakatın Zirvesi

Recep Tayyip Erdoğan

%48,2

Kendi Tabanına Sıkışan Beğeni

Ekrem İmamoğlu

%44,8

Güçlü Muhalif Odak

Özgür Özel

%42,0

Gündem Belirleme Çabası

Devlet Bahçeli

%38,6

İttifakın Siyasal Kilidi

Medya gücüyle inşa edilen birinci: Halkın gönlüne yerleşemedi

3 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 4

Dijital ve geleneksel medya raporları, Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl boyunca en çok konuşulan isim olduğunu gösteriyor. Ancak bu "birincilik" organik bir ilgiden ziyade, iktidarın kontrolündeki devasa medya aygıtının bir sonucu. Haber kanallarının canlı yayın saatleri, kamu kaynaklarıyla beslenen gazetelerin manşetleri ve devletin tüm imkanlarının birer PR (halkla ilişkiler) aracına dönüştürülmesi, Erdoğan’ı görünürlükte zirveye taşıyor. Buna rağmen beğenide Yavaş’ın yaklaşık 10 puan gerisinde kalması, "medya gücünün halkın kanaatini değiştirmeye yetmediğini" açıkça gösteriyor.

4 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 5

"GÖRÜNMEK" Mİ, "GÜVENMEK" Mİ?

2025’in siyaset karnesi bizlere şunu öğretti: Ekranları tek sesli hale getirebilir, her gün manşetleri domine edebilirsiniz; ancak bu durum toplumsal karşılığınızın arttığı anlamına gelmez.

Recep Tayyip Erdoğan: Elindeki sınırsız medya gücünü sonuna kadar kullanarak her an gündemde kaldı; ancak bu "kuşatıcı" görünürlük, %48,2’lik barajı aşmasına yetmedi.

Mansur Yavaş: Medyada Erdoğan kadar yer bulamamasına, polemiklerden uzak durmasına rağmen halkın %57,5’inin desteğini alarak "Yılın Siyasetçisi" unvanını hak etti.

Sonuç olarak; 2025’te siyasetin kazananı, medya gücüyle inşa edilen algılar değil, halkın doğrudan süzgecinden geçen güven oldu.

2025 “Yılın Siyasetçisi” Sıralaması (Galeri/ resimli sıralama)

5 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 6

Mansur Yavaş – Beğeni/kanaatte lider

6 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 7

Recep Tayyip Erdoğan – Görünürlükte lider, beğenide ikinci

7 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 8

Ekrem İmamoğlu – Görünürlük ve beğenide üst sıralar

8 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 9

Özgür Özel – Yılın muhalefet gündeminde belirleyici isim

9 10
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim? - Resim: 10

Devlet Bahçeli – İttifak dengesi ve siyasal ajandada etkili aktör

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro