2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim?

"GÖRÜNMEK" Mİ, "GÜVENMEK" Mİ?

2025’in siyaset karnesi bizlere şunu öğretti: Ekranları tek sesli hale getirebilir, her gün manşetleri domine edebilirsiniz; ancak bu durum toplumsal karşılığınızın arttığı anlamına gelmez.

Recep Tayyip Erdoğan: Elindeki sınırsız medya gücünü sonuna kadar kullanarak her an gündemde kaldı; ancak bu "kuşatıcı" görünürlük, %48,2’lik barajı aşmasına yetmedi.

Mansur Yavaş: Medyada Erdoğan kadar yer bulamamasına, polemiklerden uzak durmasına rağmen halkın %57,5’inin desteğini alarak "Yılın Siyasetçisi" unvanını hak etti.

Sonuç olarak; 2025’te siyasetin kazananı, medya gücüyle inşa edilen algılar değil, halkın doğrudan süzgecinden geçen güven oldu.

