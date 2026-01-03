2025 yılı geride kalırken siyasi başarıyı sadece "televizyon ekranlarında ne kadar yer işgal edildiği" üzerinden değil, toplumun kalbinde ne kadar yer edinildiği üzerinden okumak gerekiyor. Yeniçağ editoryal ekibi olarak hazırladığımız bu rapor, "Dayatılan Görünürlük" ile "Organik Beğeni" arasındaki çarpıcı farkı ortaya koyuyor.
2025'in siyaset karnesi "Yılın siyasetçisi" kim?
Yeniçağ olarak 2025’ten 2026’ya geçerken siyasetin röntgenini çektik. Veriler net: Bir yanda halkın sessiz ama güçlü teveccühünü kazanan Mansur Yavaş, diğer yanda devasa medya aygıtını kullanarak "görünürlük" rekoru kıran ancak beğenide geride kalan bir iktidar bloğu.Yeniçağ Detay
HALKIN KARARI MANSUR YAVAŞ
Anketler, tüm kutuplaştırma çabalarına rağmen Mansur Yavaş’ın yüde 57,5’lik bir "olumlu kanaat" oranıyla toplumun ortak paydası haline geldiğini kanıtlıyor. Bu oran, sadece bir partinin değil, Türkiye’nin geniş bir kesiminin Yavaş’ın yönetim tarzına duyduğu güveni temsil ediyor.
2025 Siyasi Beğeni Oranları:
|
Siyasetçi
|
Olumlu Kanaat (%)
|
Durum Analizi
|
Mansur Yavaş
|
%57,5
|
Toplumsal Mutabakatın Zirvesi
|
Recep Tayyip Erdoğan
|
%48,2
|
Kendi Tabanına Sıkışan Beğeni
|
Ekrem İmamoğlu
|
%44,8
|
Güçlü Muhalif Odak
|
Özgür Özel
|
%42,0
|
Gündem Belirleme Çabası
|
Devlet Bahçeli
|
%38,6
|
İttifakın Siyasal Kilidi
Medya gücüyle inşa edilen birinci: Halkın gönlüne yerleşemedi
Dijital ve geleneksel medya raporları, Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl boyunca en çok konuşulan isim olduğunu gösteriyor. Ancak bu "birincilik" organik bir ilgiden ziyade, iktidarın kontrolündeki devasa medya aygıtının bir sonucu. Haber kanallarının canlı yayın saatleri, kamu kaynaklarıyla beslenen gazetelerin manşetleri ve devletin tüm imkanlarının birer PR (halkla ilişkiler) aracına dönüştürülmesi, Erdoğan’ı görünürlükte zirveye taşıyor. Buna rağmen beğenide Yavaş’ın yaklaşık 10 puan gerisinde kalması, "medya gücünün halkın kanaatini değiştirmeye yetmediğini" açıkça gösteriyor.
"GÖRÜNMEK" Mİ, "GÜVENMEK" Mİ?
2025’in siyaset karnesi bizlere şunu öğretti: Ekranları tek sesli hale getirebilir, her gün manşetleri domine edebilirsiniz; ancak bu durum toplumsal karşılığınızın arttığı anlamına gelmez.
Recep Tayyip Erdoğan: Elindeki sınırsız medya gücünü sonuna kadar kullanarak her an gündemde kaldı; ancak bu "kuşatıcı" görünürlük, %48,2’lik barajı aşmasına yetmedi.
Mansur Yavaş: Medyada Erdoğan kadar yer bulamamasına, polemiklerden uzak durmasına rağmen halkın %57,5’inin desteğini alarak "Yılın Siyasetçisi" unvanını hak etti.
Sonuç olarak; 2025’te siyasetin kazananı, medya gücüyle inşa edilen algılar değil, halkın doğrudan süzgecinden geçen güven oldu.
2025 “Yılın Siyasetçisi” Sıralaması (Galeri/ resimli sıralama)
Mansur Yavaş – Beğeni/kanaatte lider
Recep Tayyip Erdoğan – Görünürlükte lider, beğenide ikinci
Ekrem İmamoğlu – Görünürlük ve beğenide üst sıralar
Özgür Özel – Yılın muhalefet gündeminde belirleyici isim
Devlet Bahçeli – İttifak dengesi ve siyasal ajandada etkili aktör