Venezuela milli takımı, yıllar boyunca hem sahada hem de futbolda iz bırakan oyuncular yetiştirdi.
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular
Tarihten günümüze Venezuela'da sahada iz bırakan yıldızlarını keşfedin.
Avrupa kulüplerine transfer olan oyunculardan, milli takımın tarihine adını yazdıran efsanelere kadar tüm önemli figürler burada yer alıyor.
MİLLİ REHBER
Bu rehberde, tarihten günümüze milli takıma damga vuran, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan futbolcuları bir araya getirdik.
7 | JORGE ROJAS
Futbolu bıraksa da Venezuela tarihine damgasını vurmuştu. Venezuela forması ile 93 maça çıktı.
6 | JOSEF MARTINEZ
Josef Martínez… Aktif olarak MLS’te Earthquakes takımında forma giyiyor ve Venezuela formasıyla şu ana dek 70 maça çıktı.
5 | GIANCARLO MALDONADO
Golcü isim… 1982 doğumlu. Venezuela formasıyla 67 maça çıktı ve 22 gol attı.
4 | TOMAS RINCON
1988 doğumlu orta saha oyuncusu Tomas Rincon aktif olarak Santos’ta oynuyor. Venezuela formasıyla 143 maça çıktı.
3 | JUAN ARANGO
1980 doğumlu Juan Arango, futbolu bırakmış olsa da Venezuela tarihine damga vuran isimlerden birisi. Venezuela forması altında 132 maça çıktı.
2 | SALOMÓN RONDÓN
1989 doğumlu Salomon Rondon, Venezuela’nın en efsane isimlerinden birisi, milli takım ile 121 maça çıktı, 48 gol attı. Rekora koştu.
1 | JOSÉ MANUEL REY
Usta stoper, futbolu bıraksa da çıktığı 116 maç ve attığı 11 gol ile Venezuela efsaneleri arasındaydı.