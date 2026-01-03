Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor Venezuela tarihine damga vuran futbolcular

Venezuela tarihine damga vuran futbolcular

Tarihten günümüze Venezuela'da sahada iz bırakan yıldızlarını keşfedin.

Haberi Paylaş
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 1

Venezuela milli takımı, yıllar boyunca hem sahada hem de futbolda iz bırakan oyuncular yetiştirdi.

1 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 2

Avrupa kulüplerine transfer olan oyunculardan, milli takımın tarihine adını yazdıran efsanelere kadar tüm önemli figürler burada yer alıyor.

2 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 3

MİLLİ REHBER

Bu rehberde, tarihten günümüze milli takıma damga vuran, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan futbolcuları bir araya getirdik.

3 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 4

7 | JORGE ROJAS

Futbolu bıraksa da Venezuela tarihine damgasını vurmuştu. Venezuela forması ile 93 maça çıktı.

4 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 5

6 | JOSEF MARTINEZ

Josef Martínez… Aktif olarak MLS’te Earthquakes takımında forma giyiyor ve Venezuela formasıyla şu ana dek 70 maça çıktı.

5 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 6

5 | GIANCARLO MALDONADO

Golcü isim… 1982 doğumlu. Venezuela formasıyla 67 maça çıktı ve 22 gol attı.

6 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 7

4 | TOMAS RINCON

1988 doğumlu orta saha oyuncusu Tomas Rincon aktif olarak Santos’ta oynuyor. Venezuela formasıyla 143 maça çıktı.

7 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 8

3 | JUAN ARANGO

1980 doğumlu Juan Arango, futbolu bırakmış olsa da Venezuela tarihine damga vuran isimlerden birisi. Venezuela forması altında 132 maça çıktı.

8 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 9

2 | SALOMÓN RONDÓN

1989 doğumlu Salomon Rondon, Venezuela’nın en efsane isimlerinden birisi, milli takım ile 121 maça çıktı, 48 gol attı. Rekora koştu.

9 10
Venezuela tarihine damga vuran futbolcular - Resim: 10

1 | JOSÉ MANUEL REY

Usta stoper, futbolu bıraksa da çıktığı 116 maç ve attığı 11 gol ile Venezuela efsaneleri arasındaydı.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
