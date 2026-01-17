Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, uzun süredir sol bek takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, son olarak radarına Parma forması giyen Mathias Lovik’i aldı.

Trabzonspor'da ayrılık gelişmesi: Danilo Sikan'a transfer teklifiTrabzonspor'da ayrılık gelişmesi: Danilo Sikan'a transfer teklifiSpor

Oyuncu tarafı tamam

Trabzonspor, 22 yaşındaki savunmacıyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibiyle son pürüzler giderildikten sonra Norveçli oyuncunun yakın zamanda resmi olarak takıma katılması bekleniyor.

Trabzonspor'da transfer gelişmesi: Mathias Lovik ile anlaşıldı - Resim : 2

Parma karnesi

Sezon başında Norveç’in Molde takımından Parma’ya transfer olan Mathias Lovik, bu sezon İtalyan ekibiyle 12 resmi maçta forma giydi ve 1 gol attı.