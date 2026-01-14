Trabzonspor'dan ara transfer döneminde sürpriz bir hamle geldi.

TRABZONSPOR KARLSBAKK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bordo Mavililer Norveç Ligi'nde Sarpsborg 08 forması giyen 22 yaşındaki santrfor Daniel Karlsbakk için harekete geçti.

NORVEÇ'TE GOL KRALI OLDU

2024-2025 sezonunda çıktığı 28 maçta attığı 18 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Karlsbakk genel olarak ileri uçta görev alsa da kanatlarda da oynayabiliyor. 1,94 boyundaki genç oyuncu fiziği, oyun tarzı ve bitirici vuruşlarıyla Trabzonspor'un unutulmaz forveti Alexander Sörloth'u anımsatıyor.

Trabzonspor'un bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği ve Norveç kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Daniel Karlsbakk'ın Sarpsborg 08 ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.