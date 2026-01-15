Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısı için kadro planlamasında gözden çıkardığı isimler arasında yer alan Youssef En-Nesyri'ye teklif yağıyor.

NAPOLI DE EN NESYRI İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPTI

İngiltere'den Everton ve Nottingham Forest ile birlikte Katar'dan Al-Sadd'ın istediği Faslı yıldıza son olarak İtalyan devi Napoli de talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Serie A'nın son şampiyonu Napoli, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Sarı lacivertli yönetimin teklifi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

AFRİKA KUPASI'NDAN DÖNDÜKTEN SONRA TRANSFERİ NETLEŞECEK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki santrforun Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle birlikte takımdaki geleceği netleşecek.