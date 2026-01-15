Beşiktaş GAİN, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde çıktığı 100. maçta, BKT Avrupa Kupası’nda kritik bir deplasman galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, B Grubu 14. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi JL Bourg Basket’i 103-99 mağlup etti.

Fransa’nın Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya dengeli başlayan Beşiktaş GAİN, ilk periyodu 26-24, ilk yarıyı ise 52-50 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 76-76 eşitlikle geçilen maçta siyah-beyazlılar, son periyotta tempoyu yükselterek skor üstünlüğünü ele geçirdi ve parkeden galip ayrıldı.

ZIZIC GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Beşiktaş GAİN’de Ante Zizic, 26 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, ev sahibi ekipte Darius McGhee 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAKİ 10. GALİBİYETİ

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, B Grubu’ndaki 10. galibiyetini elde ederken, Fransız temsilcisi grupta 3. kez mağlup oldu.