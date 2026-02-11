Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili ekipten taraftarı için açıklama geldi.

Trabzonspor'un açıklaması:

Cumartesi günü oynacağımız F.Bahçe karşılaşmasında stadyuma giriş ve ulaşımın sağlıklı ilerleyebilmesi adına taraftarlarımızın aşağıdaki ayrıntılara dikkat etmeleri önemle rica olunur: Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken gelinmesi önem arz etmektedir. Başka bir şeye ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde bir sonraki Passolig'i ile stadyuma giriş konusunda özel ve sıkı bir şekilde uygulayacaktır. Trafik oranının azaltılması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına, mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin imkanlarının ortak alanlarında hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.