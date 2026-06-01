Benficalı oyuncu Sidny Lopes Cabral'ın Trabzonspor'a olası transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar bordo mavili camiada şaşkınlık yarattı.

CABRAL'DAN TRABZONSPOR'A RET

Trabzonspor'un Portekiz ekibiyle bonservis konusunda prensip anlaşmasına vararak transferde mutlu sona yaklaştığı düşünülürken 23 yaşındaki oyuncunun sözleri tüm planları altüst etti.

'BENFICA'DA KALIYORUM'

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Sırbistan'ı 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçından sonra konuşan Cabral, takımdaki geleceğiyle ilgili "Benfica'da kalıyorum. İlgi mi? Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un bu açıklamalardan sonra transfere dair nasıl bir yaklaşım izleyeceği merak konusu oldu.