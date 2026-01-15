Premier Lig ekiplerinden Tottenham, La Liga ekibi Atletico Madrid'den orta saha oyuncusu Conor Gallagher’ı transfer etti. İngiliz futbolcuyla uzun soluklu sözleşme imzalandı.
Tottenham, transferi resmi olarak duyurdu. İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği aktarıldı.
Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
ATLETICO KARİYERİ
Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.