Barselona’daki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti’nde 24 turluk yarış için sıralama seansları yarın TSİ 11.50’de yapılacak, sprint yarışı ise TSİ 16.00’da koşulacak. Ana yarış 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Prima Pramac Yamaha ekibiyle MotoGP’de ilk yılını geçiren milli sporcu, daha önce Dünya Superbike Şampiyonası’nda üç kez zirveye çıkmıştı.

Red Bull destekli Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış iki yarışında Tayland ve Brezilya etaplarını 17. sırada tamamladı.

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Razgatlıoğlu, ABD Grand Prix’sinde 15. olarak kariyerindeki ilk puanlarını elde etti.

Sezonun İspanya ayağını 19. sırada bitiren 29 yaşındaki pilot, Fransa Grand Prix’sini ise 13. sırada tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 127

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84

4. Pedro Acosta (İspanya): 83

5. Ai Ogura (Japonya): 67

20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4