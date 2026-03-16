16 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Teknoloji

Toog'da yeni dönem: Aracınızı satarken zaman kazanacaksınız

Togg’un dijital mobilite platformu Trumore, Borusan Otomotiv’in ikinci el araç platformu Borusan Next ile güç birliğine gitti. Artık Trumore kullanıcıları, uygulamadan araç bilgilerini girerek anlık fiyat teklifi alabilecek ve satış sürecini tamamen dijital ortamda başlatabilecek.

Hava Demir
Yeni entegrasyon sayesinde Trumore uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, araçlarının marka, model, yıl, kilometre gibi temel bilgilerini giriyor. Sistem, Borusan Next’in gelişmiş değerleme motoruyla eşleşerek gerçek zamanlı ve anlık fiyat teklifi sunuyor.

Satış Süreci Neredeyse Tamamen Uygulama Üzerinden Yönetilecek

Teklif beğenildikten sonra kullanıcılar yine Trumore üzerinden ekspertiz randevusu oluşturabiliyor. Borusan Next ekipleri en kısa sürede iletişime geçerek ekspertiz organizasyonunu gerçekleştiriyor ve satış işlemlerini baştan sona koordine ediyor.

Her Marka ve Model Araç İçin Geçerli

Bu özellik sadece Togg araçlarıyla sınırlı değil. Tüm marka ve model otomobiller için kullanılabiliyor. Trumore üzerinden başlatılan talepler doğrudan Borusan Next sistemine iletiliyor ve süreç buradan profesyonelce yönetiliyor.

Mart Ayına Özel Kampanya: 5.000 TL Trugo Şarj Hediyesi

İş birliği kapsamında özel bir kampanya da duyuruldu. Mart ayı boyunca Trumore üzerinden Borusan Next’e araç satan kullanıcılar, 5.000 TL değerinde Trugo şarj kredisi hediye kazanıyor.

Bu entegrasyonla Togg, Trumore’u sadece bir uygulama olmaktan çıkarıp; araç alım-satım, şarj, bakım, sigorta gibi birçok alanda entegre bir mobilite ekosistemine dönüştürmeye devam ediyor.

