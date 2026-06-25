Müzik kliplerinin ve sahne prodüksiyonlarının maliyetlerinin devasa boyutlara ulaştığını ifade eden Tolga Akış, "Şu an bizim kapasitemizde kurulan bir klip setinin rakamları iki haneli milyonları buluyor.

Kız grubu projelerimizde çektiğimiz ilk klipler bile bizim hayatımız boyunca imza attığımız en pahalı prodüksiyonlardı. Sonrasında ise her yeni klipte, örneğin ikinci ve üçüncü kliplerde maliyet olarak hep bir öncekinin üzerine çıktık. Hem konserlerde hem de kliplerde kendi prodüksiyon rekorumuzu kırarak ilerliyoruz" dedi.

"KIZ GRUPLARININ BAŞARISINI ŞİRKET BELİRLER"

Özellikle kız grubu projelerinde şirketin yönetim kabiliyetinin ve vizyonunun hayati bir rol oynadığına dikkat çeken Tolga Işık, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Girl group meselesi şirketin çok aktif ve belirleyici olduğu bir alan. Bir projenin ne kadar ileriye gidebileceğini tamamen yapılan yatırımın büyüklüğü ve işin ne kadar iyi yönetildiği belirler. Biz hala çok ciddi bir yatırım ve emek sürecindeyiz. Dolayısıyla şu anki tabloya bakıp doğrudan 'karlı bir proje' demek doğru olmaz ancak gelecekte bu sürecin karlı olacağına inancımız tam."