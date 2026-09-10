TOKİ'den İstanbul'da kiralık konutlar 10 bin liradan başlıyorTOK: Başvuru şartları belli oldu

Yani bölge rayiçlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar. İki asgari ücretli vatandaşımız çok rahat bir şekilde bu konutlarda oturabilecek. Bir memurumuz, bir emekli vatandaşımız yine bu konutlarda çok rahat bir şekilde oturuyor olabilecek."