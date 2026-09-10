Murat Kurum, TOKİ'nin merakla beklenen kiralık konut kampasının ayrıntılarını açıkladı. 10 bin liradan 18 bin liraya kadar kira bedeli alınacak konutlar için aranan şartları ifade eden Kurum, 1071 kiralık konut için kura çekileceğini duyurdu.
TOKİ'den İstanbul'da kiralık konutlar 10 bin liradan başlıyorTOK: Başvuru şartları belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasının detaylarını duyurdu. Dairelerin 3 yıllığına kiralanacağını belirten Kurum, başvuru şartlarını açıkladı.Aykut Metehan
Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:
“Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzun anahtarlarını ekim ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da düşüreceğiz"
Kurum'un açıklamasına göre, kira fiyatları 1+1 daireler için 10 bin TL, 2+1 daireler için 12 bin TL, 3+1 daireler için 15 bin TL, 4+1 daireler için ise 18 bin liradan başlayacak.
Evler 3 yıllığına kiralanacak
Bakan Kurum, İstanbul'da inşa edecekleri 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşların hizmetine sunacaklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Kiralık konutlarımız Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Arnavutköy ve Güngören'de bu konutlarımızı planladık."
"Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz."
Kura şartları şöyle: 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler."
"Burada başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması şartlarımızdan bir tanesi."
İlçelere göre kira fiyatlarının ne kadar olduğunu belirlediklerini anlatan Kurum, şu bilgileri paylaştı:
"Bütün oradaki rayiçleri arkadaşlarımız inceledi ve vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi, piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız."
Konutların kira bedelleri belli oldu:
1+1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira
2+1 konutlar için 12 bin lira
3+1 konutlar için 15 bin lira
4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak
Yani bölge rayiçlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar. İki asgari ücretli vatandaşımız çok rahat bir şekilde bu konutlarda oturabilecek. Bir memurumuz, bir emekli vatandaşımız yine bu konutlarda çok rahat bir şekilde oturuyor olabilecek."
Başvurular 14 Eylül'de
Bakan Kurum, hiç vakit kaybetmeden başvuruları 14 Eylül'de alacaklarını belirterek, "Hemen hak sahiplerini tespit edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
Geçen sene başladık, bu yıl ekimde konutlarımızı teslim ediyoruz. Ne hedefliyoruz? Bir, burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağıya çekeceğiz. Burada bilhassa alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta erişimini hızlandıracağız.
Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, oralarda yuvalarının huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ben bu projemizin de İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum"