Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor.
TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar
TOKİ,geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenliyor.Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları,belirlenen şartları karşılamaları halinde yarın başlayacak kampanyadan yararlanabilecek. İşte tüm şartlar...Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'nin kampanyası kapsamında borç bakiyesinin tamamını peşin olarak kapatan konut ve iş yeri alıcıları, yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.
Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin başvurularını 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapması gerekiyor.
BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLARA DA İMKAN
TOKİ'nin kampanyasında borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak kişiler için de kısmi ödeme imkanı bulunuyor.
Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 19 EKİM
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurabilecek.
Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.
Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.
KİMLER YÜZDE 25 İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK?
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.
Başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin yapılmış olması gerekiyor.
Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamayacak.
TAPU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanan konut ve iş yeri alıcılarına tapu verilecek.
Bu nedenle alıcıların bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi yanında bulundurması gerekiyor.
KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Ancak kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.