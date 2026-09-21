Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar

TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar

TOKİ,geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenliyor.Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları,belirlenen şartları karşılamaları halinde yarın başlayacak kampanyadan yararlanabilecek. İşte tüm şartlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 2

TOKİ'nin kampanyası kapsamında borç bakiyesinin tamamını peşin olarak kapatan konut ve iş yeri alıcıları, yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 3

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin başvurularını 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapması gerekiyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 4

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLARA DA İMKAN

TOKİ'nin kampanyasında borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak kişiler için de kısmi ödeme imkanı bulunuyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 5

Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 6

SON BAŞVURU TARİHİ 19 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurabilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 7

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 8

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 9

KİMLER YÜZDE 25 İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 10

Başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin yapılmış olması gerekiyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 11

Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 12

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamayacak.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 13

TAPU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanan konut ve iş yeri alıcılarına tapu verilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 14

Bu nedenle alıcıların bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi yanında bulundurması gerekiyor.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 15

KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

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TOKİ'de yüzde 25 indirim yarın başlıyor: İşte tüm şartlar - Resim: 16

Ancak kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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