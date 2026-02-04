

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

​CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 13 ili kapsayan 16 yeni yatırım alanı projesinde Tokat’ın yer almamasına TBMM Genel Kurulu’nda tepki gösterdi. Durmaz, kararın teknik bir veriye dayanmadığını vurgulayarak "Tokatlıların sabrını zorlamayın" dedi.



​"TOKAT BU ÜLKENİN KENAR KÖŞESİ DEĞİLDİR"



​Sanayi Alanları Master Planı kapsamında oluşturulan Samsun-Mersin hattındaki 59 bin hektarlık dev yatırım projesinin dışında bırakılan Tokat için konuşan Durmaz, kentin sanayi potansiyeline dikkat çekti. Komşu illerin listede yer alıp Tokat’ın dışlanmasını eleştiren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

​"Tokat; 5 Organize Sanayi Bölgesi altyapısıyla, tarım ve sanayi üretimindeki eşsiz dengesiyle bu ülkenin kenarında, köşesinde kalmış bir il değildir. Listede komşularımız var ancak Tokat yine yok. Soruyorum: Tokat’ın suçu ne?"



​"BİLİMSEL GEREKÇESİ YOK, KARAR SİYASİ"



​Hükümetin yatırım haritasını sert bir dille eleştiren Durmaz, Tokat’ın plana dahil edilmemesinin rasyonel bir açıklaması olmadığını savundu:

​"Bu karar herhangi bir rapora, teknik veya bilimsel bir veriye dayanmıyor."

​"Tokat’ı 13 ilin dışında bırakmak, kentin ekonomik geleceğine set çekmektir."

​ "Tokat’ın bu plana bir an önce eklenmesi için derhal somut adım atılmalıdır."

​"Tokatlıyı Yok Saymayı Bırakın"



​Konuşmasının sonunda yetkililere seslenen Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat halkının beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirterek, "Tokat’ı daha fazla yok saymayı, Tokatlının sabrını zorlamayı lütfen bırakın. Bu şehir üretmeye ve kalkınmaya hazırdır," diyerek sözlerini noktaladı.