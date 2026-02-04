Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası

Öte yandan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar’ın hareketi ile ilgili “Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz.