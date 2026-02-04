Fenerbahçe’de gözler kaptan Milan Skriniar’da. Kocaelispor’da Skriniar’ın yaptığı harekete sonrası TFF harekete geçti.
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası
Süper Lig’de Kocaelispor maçında yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, TFF’ye sevk edilmişti. Yıldız ismin durumu merak konusu olurken Tahir Kum’dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Kum, oyuncuya 2 maç men cezasının yolda olduğunu iddia etti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
NELER YAŞANMIŞTI?
Asensio’nun golünün ardından Kocaelispor taraftarları futbolculara yabancı maddeler attı. Yabancı maddelerden birisi Guendouzi’nin kafasına gelirken Skrinar’ın hareketi ortalığı karıştırdı.
SKRINIAR’DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Tribünlere dönen yıldız stoper ilk olarak ‘ağlama’ işareti yaparken daha sonrasında tenasül uzvunu tuttu.
Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milan Skriniar için düğmeye bastı. Taraftarlar Skriniar’ın ne kadar ceza alacağını sorgularken flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI BU HABERLE YIKILACAK
Tahir Kum’un haberine göre TFF, Milan Skriniar’ı tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Kum, Disiplin Kurulu’nun 2 maç ceza vereceğini iddia etti.
Öte yandan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar’ın hareketi ile ilgili “Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz.
Bunun için gereken başvuruyu da yapacağız” demişti.