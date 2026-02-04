Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası

Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası

Süper Lig’de Kocaelispor maçında yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar, TFF’ye sevk edilmişti. Yıldız ismin durumu merak konusu olurken Tahir Kum’dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Kum, oyuncuya 2 maç men cezasının yolda olduğunu iddia etti.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 1

Fenerbahçe’de gözler kaptan Milan Skriniar’da. Kocaelispor’da Skriniar’ın yaptığı harekete sonrası TFF harekete geçti.

1 7
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 2

NELER YAŞANMIŞTI?

Asensio’nun golünün ardından Kocaelispor taraftarları futbolculara yabancı maddeler attı. Yabancı maddelerden birisi Guendouzi’nin kafasına gelirken Skrinar’ın hareketi ortalığı karıştırdı.

2 7
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 3

SKRINIAR’DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Tribünlere dönen yıldız stoper ilk olarak ‘ağlama’ işareti yaparken daha sonrasında tenasül uzvunu tuttu.

3 7
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 4

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milan Skriniar için düğmeye bastı. Taraftarlar Skriniar’ın ne kadar ceza alacağını sorgularken flaş bir iddia ortaya atıldı.

4 7
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 5

FENERBAHÇE TARAFTARI BU HABERLE YIKILACAK

Tahir Kum’un haberine göre TFF, Milan Skriniar’ı tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Kum, Disiplin Kurulu’nun 2 maç ceza vereceğini iddia etti.

5 7
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 6

Öte yandan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar’ın hareketi ile ilgili “Kulüp olarak Milan Skriniar’ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz.

6 7
Hareketiyle TFF’ye sevk edilmişti: Skriniar’a 2 maç ceza verilecek iddiası - Resim: 7

Bunun için gereken başvuruyu da yapacağız” demişti.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro