Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara çağrıda bulundu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sorunları ve desteğe ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Mart ayında ödemeleri başlayacak olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) deprem kredilerinin ödemeleri ertelenmeli. Deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayat normale dönene kadar KOBİ’lerin ve istihdamın korunması önem arz ediyor" dedi.