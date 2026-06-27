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Kaynak: ANKA

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Niğde İl Örgütü üyesi Elif Önder'in NATO karşıtı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandığını duyurdu. Parti, kararın NATO Zirvesi'ne yönelik tepkileri bastırmaya yönelik olduğunu savunarak, Önder'in ve benzer gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

TİP'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Elif Önder'in, NATO ve zirveye ilişkin paylaşımı nedeniyle evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, çıkarıldığı Niğde Sulh Ceza Hakimliği tarafından "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

TİP: "NATO'YA KARŞI ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Parti açıklamasında, NATO Zirvesi öncesinde muhalif görüşlerin baskı altına alınmaya çalışıldığı öne sürülerek, NATO karşıtı görüşlerin ifade edilmesinin suç olarak değerlendirilemeyeceği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, yurttaşların anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle cezalandırılmasının kabul edilemez olduğu belirtilirken, Elif Önder ile aynı süreçte tutuklanan diğer kişilerin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

ERKAN BAŞ'TAN DESTEK MESAJI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tutuklama kararına tepki gösterdi. Baş, NATO'ya yönelik eleştirilerin suç olmadığını ifade ederek, Elif Önder ve aynı kapsamda tutuklanan kişilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.