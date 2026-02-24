İngiltere'de yapılan rahim nakliyle dünyaya gelen bebek gündem yarattı. İngiltere'de ilk defa Avrupa'da bu zamana kadar yapılan 3. örnek olan ölü donörden rahim nakli yapılarak bebek dünyaya gelmesi tıp tarihine geçti. Bir kadın, Birleşik Krallık'ta vefat etmiş bir donörden rahim nakli sonrasında doğum yapan ilk kişi oldu. bu, ülkenin öncü araştırma programı için bir başka önemli dönüm noktası anlamına geliyor.

Doğuştan rahmi olmayan Grace Bell, Aralık 2025'te Queen Charlotte's and Chelsea Hastanesi'nde sezaryenle sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi; bebeğe Hugo Richard Norman Powell adı verildi.

Bu sayede Birleşik Krallık'ta rahim nakli sonrasında doğum yapan ikinci, vefat etmiş bir donörden rahim nakli sonrasında doğum yapan ise ilk kadın oldu. Araştırma ekibine göre Hugo, Avrupa'da ölü donörden yapılan bir rahim naklinin ardından dünyaya gelen üçüncü bebek.

'TEŞEKKÜRE KELİME YOK'

Euronews'in haberine göre Bell, "Bağışçım ve ailesine yeterince teşekkür etmeye yetecek kelimeler yok. Tamamen yabancı biri karşısındaki bu nezaketleri ve özverileri, anne olma yönündeki ömür boyu taşıdığım hayali gerçekleştirebilmemin sebebi oldu" dedi.

Bell, "Umarım çocuğumun, onların bu olağanüstü hediyesini ve onu bu dünyaya getiren mucizeyi her zaman bileceğini onlar da biliyordur" diye ekledi.

'PAHA BİÇİLEMEZ BİR ARMAĞAN'

Nakil, hayır kurumu Womb Transplant UK tarafından finanse edilen ve onaylı bir araştırma programı olan Birleşik Krallık Uterus Nakli Araştırma Çalışması (INSITU) kapsamında yapıldı.

Donörün anne ve babası, kızlarının geride bıraktığı mirasla ilgili "muazzam bir gurur" duyduklarını ifade etti. Aile şunları söyledi:

"Organ bağışı sayesinde başka ailelere zaman, umut, iyileşme ve şimdi de yaşam gibi paha biçilmez bir armağan verdi."

RAHMİ OLMAYAN KADINLARA UMUT

Nakil ameliyatının ardından Bell, Londra'daki Lister Tüp Bebek Kliniği'nde tüp bebek tedavisi ve embriyo transferi gördü; hamileliği boyunca da yakından takip edildi.

Birleşik Krallık rahim nakli araştırma ekibinin diğer eş lideri Isabel Quiroga, "Bu, rahmi olmayan ve aile kurmak isteyen kadınlara daha fazla umut veren çok büyük bir dönüm noktası. Bu, evlat edinme veya taşıyıcı anneliğe ek olarak, onların kendi çocuklarını taşımalarına ve doğurmalarına imkân tanıyan tek tedavi yöntemi" dedi.