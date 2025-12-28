Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul–Bingazi seferini gerçekleştiren TK641 sefer sayılı yolcu uçağının Libya’ya iniş aşamasında yaşanan bir ‘yanlış anlaşılma’ nedeniyle rotasını değiştirerek Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptığı ileri sürüldü.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, TC-JVI kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, 24 Aralık 09.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkarak Bingazi’ye doğru hareket etti. Uçağın, Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada pilotlara pistte çalışma olduğu yönünde bilgi iletildi.

'MİSİLLEME ENDİŞESİ' İDDİASI

Uçuş ekibinin, söz konusu bilgilendirmeyi yanlış yorumladığı ve inişe izin verilmemesinin, bir gün önce Ankara’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağa yönelik olası bir misilleme olabileceği endişesiyle Bingazi’ye inişten vazgeçme kararı aldığı iddia edildi.

4 SAAT SONRA BODRUM'A İNDİ

Bingazi’yi pas geçen uçak, emniyet gerekçesiyle rotasını Türkiye’ye çevirerek Milas-Bodrum Havalimanı’na yönlendirildi. Yerel saatle 10.40’ta Bingazi’ye iniş yapması planlanan uçak, yaklaşık 3 saat 50 dakikalık uçuşun ardından Bodrum’da piste teker koydu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bodrum’a indirilen yolcuların daha sonra başka bir uçuşla yeniden Bingazi’ye ulaştırıldığı öğrenildi.