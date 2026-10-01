Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira

Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira

Coğrafi işaret tescilli kuzu kestanesinde yeni sezon ürünleri pazara çıktı. Yağışların etkisiyle rekoltenin yüksek olması beklenirken, kestanenin kilogramı büyüklüğüne göre 200 ila 300 lira arasında satılıyor.

Kaynak: İHA
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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 1

Düzce’nin kendine özgü aroması ve ince kabuğuyla öne çıkan coğrafi işaret tescilli kuzu kestanesinde yeni sezon ürünleri tezgâhlardaki yerini aldı.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 2

Hamidiye Mahallesi’ndeki Kapalı Pazaryeri’nde çarşamba ve pazar günleri kurulan kestane pazarında sezon hareketliliği başladı.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 3

Kolay soyulması ve kendine özgü lezzetiyle tercih edilen kuzu kestanesinin kilogram fiyatı, büyüklüğüne göre 200 ila 300 lira arasında değişiyor.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 4

Türkiye’nin 81 ilinden tüccar ve alıcıların geldiği pazarda, mevsim yağışlarının verimli geçmesi nedeniyle bu yıl kestanede yüksek rekolte ve bolluk yaşanması bekleniyor.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 5

Kestane esnafı Nurettin Durdu, 2026-2027 kestane sezonunun bereketli başladığını belirtti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 6

Düzce kestanesinin lezzeti ve kolay soyulmasıyla öne çıktığını ifade etti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 7

Durdu, ürünün Türkiye’nin farklı illerinden alıcı bulduğunu söyledi.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 8

Sezonun yeni başladığını aktaran Durdu, önümüzdeki dönemde satışların artmasını beklediklerini belirtti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 9

Ağaçlarda kestanenin bol olduğunu kaydetti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 10

Durdu, mevsimin yağışlı geçmesinin de üretim açısından olumlu olduğunu ifade etti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 11

“Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor” dedi.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 12

Kuzu kestanesinin aromasına dikkati çeken Durdu, farklı bölgelerden gelen kestanelerin Düzce ve Karadeniz bölgesinde yetişen ürünlerle aynı lezzeti vermediğini söyledi.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 13

Düzce kestanesinin iri yapısının yanı sıra ince kabuğu sayesinde kolay soyulduğunu belirtti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 14

Durdu, ürünün hem çiğ hem de pişirilerek tüketildiğinde lezzetli olduğunu ifade etti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 15

Kestane satıcısı Bayram Yıldırım da Düzce kestanesinin çiğ tüketildiğinde tatlı, pişirildiğinde ise daha tatlı bir tada sahip olduğunu söyledi.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 16

Kestanenin kabuğundan kolayca ayrıldığını ve lezzetli olduğunu belirten Yıldırım, Düzce’nin kestanesiyle Türkiye genelinde tanındığını ifade etti.

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Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira - Resim: 17

Yıldırım, farklı illerden gelen kestanelerin de Düzce üzerinden satışa sunulduğunu belirtti.

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