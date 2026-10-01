Düzce’nin kendine özgü aroması ve ince kabuğuyla öne çıkan coğrafi işaret tescilli kuzu kestanesinde yeni sezon ürünleri tezgâhlardaki yerini aldı.
Tescilli üründe bu sene bereket var: Kilosu 300 lira
Coğrafi işaret tescilli kuzu kestanesinde yeni sezon ürünleri pazara çıktı. Yağışların etkisiyle rekoltenin yüksek olması beklenirken, kestanenin kilogramı büyüklüğüne göre 200 ila 300 lira arasında satılıyor.Kaynak: İHA
Hamidiye Mahallesi’ndeki Kapalı Pazaryeri’nde çarşamba ve pazar günleri kurulan kestane pazarında sezon hareketliliği başladı.
Kolay soyulması ve kendine özgü lezzetiyle tercih edilen kuzu kestanesinin kilogram fiyatı, büyüklüğüne göre 200 ila 300 lira arasında değişiyor.
Türkiye’nin 81 ilinden tüccar ve alıcıların geldiği pazarda, mevsim yağışlarının verimli geçmesi nedeniyle bu yıl kestanede yüksek rekolte ve bolluk yaşanması bekleniyor.
Kestane esnafı Nurettin Durdu, 2026-2027 kestane sezonunun bereketli başladığını belirtti.
Düzce kestanesinin lezzeti ve kolay soyulmasıyla öne çıktığını ifade etti.
Durdu, ürünün Türkiye’nin farklı illerinden alıcı bulduğunu söyledi.
Sezonun yeni başladığını aktaran Durdu, önümüzdeki dönemde satışların artmasını beklediklerini belirtti.
Ağaçlarda kestanenin bol olduğunu kaydetti.
Durdu, mevsimin yağışlı geçmesinin de üretim açısından olumlu olduğunu ifade etti.
“Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor” dedi.
Kuzu kestanesinin aromasına dikkati çeken Durdu, farklı bölgelerden gelen kestanelerin Düzce ve Karadeniz bölgesinde yetişen ürünlerle aynı lezzeti vermediğini söyledi.
Düzce kestanesinin iri yapısının yanı sıra ince kabuğu sayesinde kolay soyulduğunu belirtti.
Durdu, ürünün hem çiğ hem de pişirilerek tüketildiğinde lezzetli olduğunu ifade etti.
Kestane satıcısı Bayram Yıldırım da Düzce kestanesinin çiğ tüketildiğinde tatlı, pişirildiğinde ise daha tatlı bir tada sahip olduğunu söyledi.
Kestanenin kabuğundan kolayca ayrıldığını ve lezzetli olduğunu belirten Yıldırım, Düzce’nin kestanesiyle Türkiye genelinde tanındığını ifade etti.
Yıldırım, farklı illerden gelen kestanelerin de Düzce üzerinden satışa sunulduğunu belirtti.