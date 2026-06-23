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Kaynak: DHA

Başsavcılığın 23 Haziran 2026 tarihli açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

EMNİYETİN OPERASYONUNDA 148 ŞÜPHELİ

Ankara Emniyeti tarafından yürütülen çalışmalarda;

DEAŞ'a bağlı 30,

DSIH'e bağlı 23,

TKP/ML'ye bağlı 22,

TKİP'e bağlı 20,

MLKP'ye bağlı 16,

DKP/BÖG'e bağlı 16,

DHKP/C'ye bağlı 12,

THKP/C'ye bağlı 9 olmak üzere toplam 148 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

JANDARMADAN 93 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturmalarda ise;

TKP/ML'ye bağlı 44,

DEAŞ'a bağlı 26,

DHKP-C ve MLKP'ye bağlı 23 olmak üzere toplam 93 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

209 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılık açıklamasında, toplam 241 şüpheliden 209'unun gözaltına alındığı, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanarak kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.