Terastan düşen doktorun son saniyeleri: Facianın tanığı o anları anlattı

Diğer yandan Özgür Y.’nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. Özgür Y.'nin ifadesinde, “Alime ile yaklaşık 3 ay önce tanıştık ve sevgili olduk. Alime ile genelde ya dışarıda ya da onun oturduğu sitede görüşürdük. Benim evime bu olaydan önce 1 kere geldi. 13 Mayıs’ta Beyoğlu’nda kafeteryada arkadaşlarla oturuyorduk. Sonrasında Alime yanımıza geldi gelmeden önce de mesajlaştık aramız pek iyi değildi. Mekanda yaklaşık 1 saat başbaşa oturduk sonrasında beni bırakıp mekandan ayrıldı. Sonrasında ben de evime gittim. Bu arada telefondan bir süre mesajlaştık sonrasında beni defalarca aradı ancak ben açmadım. Olay günü saat 05.13 sıralarında en son aramasında telefonu açtım ve evimin kapısında olduğunu söyledi kapıyı açtım ve içeri geçti. Uykudan uyandığım için uykuluydum ve tekrar yatağa uzandım. Benimle konuşmak istediğini söyledi ancak ben konuşmak istemediğimi ve uyumak istediğimi söyledim ve yataktan çıkmadım. Sonrasında odamda bulunan cam su şişesinin kırılma sesiyle uyandım yerde cam parçaları olduğunu gördüm ve Alime yerde yatağın dibinde oturuyordu. Benimle iletişim kurmaya ve tartışmaya çalışıyordu. Sonra bir süre sessizlik oldu büyük ihtimal ikimiz de o ara uyuya kaldık. Sonrasında Alime’nin telefonunun alarmı çaldı ben tekrardan alarm sesine uyandım ve 'Geç kalacaksın uyan' diyerek yüzüne parmağımla dokundum sonrasında hemen uyandı" dediği öğrenildi.