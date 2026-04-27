Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, kaleciler öne çıkan isimler oldu. Beşiktaş kalecisi Vasquez kritik kurtarışlara imza atarken, Karagümrük kalecisi Grbic de refleksleriyle gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısında Rashica, Orkun Kökçü ve Oh ile net fırsatlar yakalayan Beşiktaş, rakip savunmayı geçemedi. Karagümrük ise Bartuğ ve Serginho ile direğe ve kaleciye takıldı.

İkinci yarıda da tempo düşmezken, iki takımın da yakaladığı pozisyonlar sonuçsuz kaldı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56’ya yükseltirken, Fatih Karagümrük puanını 21’e çıkardı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Berkay, Bartuğ Elmaz, Traore, Larsson, Serginho.

BEŞİKTAŞ 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK (ÖNEMLİ ANLAR)

Batuhan Kolak'ın düdüğüyle maça Beşiktaş başladı.

TAYLAN KARŞILADI

5' Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Esgaio, ortasını yaptı; Beşiktaş'ta Taylan Bulut ceza sahası içinde topu karşıladı.

KARAGÜMRÜK GOLE YAKLAŞTI

7' Fatih Karagümrük’ün sol kanattan geliştirdiği atakta Mladenovic ortasını yaptı; ön direğe koşu yapan Barış, ceza sahası içinde vuruşunu gerçekleştirdi. Top az farkla dışarı çıktı.

KARAGÜMRÜK SAVUNMASI TOPU KARŞILADI

9' Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın sağ kanattan yaptığı ortayı Fatih Karagümrük’ten Esgaio karşıladı ve topu uzaklaştırdı.

GRBIC HARİKA KURTARDI

12' Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Agbadou topu kafayla arka direğe çevirdi. Oh, yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak Grbic mükemmel refleksiyle topu kornere çeldi.

KARAGÜMRÜK ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

18' Beşiktaş kalecisi Vasquez’in pas hatası sonrası top Fatih Karagümrük’te kaldı. Bartuğ, ceza sahasının sağ tarafından sol ayağıyla müthiş bir şut çıkardı; top direkten döndü. Devamında Serginho dönen topa vurdu ancak Vasquez ayaklarıyla topu karşılayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

RASHICA KAÇIRDI

24' Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan Olaitan, arka direğe ortasını yaptı; Milot Rashica yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi ve top dışarı çıktı.

ORKUN!!! VE GRBIC

26' Beşiktaş’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü, muazzam bir şut çıkardı. Ivo Grbić ise harika bir kurtarışla topu kornere çeldi.

BERKAY'IN ŞUTU DIŞARI ÇIKTI

28' Karagümrük'te Berkay Özcan, sol kanattan ceza sahasına girip şutunu çekti. Berkay'ın şutu yandan auta gitti.

KARAMBOL!!!

35' Beşiktaş’ta sağ kanatta Taylan’ın içeri çevirdiği topu Oh kontrol etmek istedi ancak Fatih Karagümrük savunması kalabalık şekilde müdahale etti. Dönen top Olaitan’ın önünde kaldı; onun şutunda da savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

OLAITAN DENEDİ!!! TOP AZ FARKLA DIŞARIDA

37' Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan Olaitan, ceza sahası yayı üzerinden şutunu çekti; top az farkla üstten dışarı çıktı.

BARTUĞ!!! VASQUEZ HARİKA ÇIKARDI

43' Beşiktaş’ta Agbadou’nun savunmadan çıkarken yaptığı pas hatası sonrası top Bartuğ’da kaldı. Genç oyuncu ceza sahası dışından topu düzelterek şutunu çekti; sağ köşeye giden topu Vasquez kurtardı ve top kornere çıktı.

BEŞİKTAŞ 0-0 F. KARAGÜMRÜK (İLK YARI SONUCU)

Batuhan Kolak'ın düdüğüyle 2. yarıya Karagümrük başladı.

KARAGÜMRÜK GOLE ÇOK YAKLAŞTI

48' Fatih Karagümrük’te sağ kanatta topla buluşan Serginho, şık bir çalımla Emirhan’ı geçerek ceza sahasına girdi. Ardından şutunu çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.

TOP DOĞRUDAN DIŞARIYA ÇIKTI

51' Karagümrük'ün kazandığı serbest vuruşta Bartuğ Elmaz'ın yaptığı orta herkesi aşıp doğrudan dışarıya çıktı.

BABICKA'NIN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

57' Karagümrük'te sol kanattan savunma arkasına sarkan Babicka, yerden şutunu çekti; top az farkla dışarı çıktı.

NET KAÇTI!!!

61' Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Toure kafa vurdu; top kaleciyi aşıp direkten döndü, devamında Oh'un çevirdiği top kalecide kaldı.

RASHICA OYUNDAN ÇIKTI, CERNY GİRDİ

66' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Cerny oyuna dahil oldu.

CERNY'NİN ŞUTU DIŞARI ÇIKTI

76' Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan Cerny’nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

81' Beşiktaş'ta Mustafa Erhan ve Asllani, Toure ve Olaitan yerine oyuna dahil oldu.

GRBIC MUHTEŞEM ÇIKARDI!

88 Beşiktaş’ın geliştirdiği atakta sağ kanatta Taylan'ın pasıyla topla buluşan Asllani, estetik hareketlerin ardından ceza sahası içinden şutunu çekti; Ivo Grbić muazzam bir kurtarışla topu kornere çeldi.