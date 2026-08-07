Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor

Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor

Akıllı telefonlarda bir dönemin efsanesi olan değiştirilebilir bataryalar geri dönüyor. Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyacağı yeni düzenlemeyle üreticiler, kullanıcıların bataryayı kendi imkânlarıyla değiştirmesine olanak tanıyacak. Peki bu karar neleri değiştirecek? İşte tüm detaylar...

Kaynak: Diğer
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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 1

Akıllı telefon pazarında radikal bir değişim kapıda. Avrupa Birliği, Şubat 2027 itibarıyla telefon ve tabletlerde kullanıcı tarafından değiştirilebilen batarya dönemini resmen başlatıyor. Yıllardır kapalı kasalara mahkûm kalan kullanıcılar için yeni bir süreç başlıyor.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 2

Yeni kural, eski telefonlardaki gibi arka kapağı elinizle şak diye açıp bataryayı saniyeler içinde değiştireceğiniz anlamına gelmiyor. Düzenlemeye göre, piyasada kolayca bulunabilen basit bir tornavidayla sökülebilen vidalı sistemler de "değiştirilebilir" sınıfında kabul edilecek.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 3

Peki dev markalar çıkarılabilir bataryalardan neden vazgeçmişti? Şirketler; daha ince cihaz tasarlama isteği, premium cam/metal kasa kullanımı ve cihazlara suya/toza dayanıklılık (IP68) kazandırma hedefi nedeniyle tamamen kapalı gövdelere yönelmişti.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 4

Su geçirmezlik ile çıkarılabilir batarya aslında imkânsız değil. Askeri dayanıklılığa sahip Samsung Galaxy XCover 7 Pro ve sürdürülebilir tasarımıyla öne çıkan Fairphone 6 gibi güncel modeller, sızdırmaz conta teknolojileriyle hem suya dayanıklılık hem de batarya değişimi sunmayı başarıyor.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 5

TEKNOLOJİK ATIKLARIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Birliği bu kararla teknolojik atıkları azaltmayı, cihazların kullanım ömrünü uzatmayı ve bataryalardaki lityum ile kobalt gibi değerli madenlerin geri dönüştürülmesini hedefliyor. Değişimin, USB-C kararında olduğu gibi tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 6

Yeni yönetmelik üreticilere sert sınırlar çiziyor. Bataryanın sökülmesi için özel bir alet gerekiyorsa bu kutuda ücretsiz verilecek. En kritik nokta ise batarya montajında ısıtma veya kimyasal çözücü gerektiren ağır yapıştırıcıların kullanımı tamamen yasaklanacak.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 7

Kuralın içinde dev markaları ilgilendiren özel bir istisna da var. Eğer bir telefon 1.000 şarj döngüsünün ardından batarya sağlığını en az yüzde 80 koruyabiliyor ve en az IP67 su dayanıklılığı sunuyorsa, bataryayı doğrudan kullanıcıya sunma zorunluluğundan muaf tutulabilecek.

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Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor - Resim: 8

Apple’ın iPhone 15 ve üzeri modelleri halihazırda 1.000 şarj döngüsünde yüzde 80 kapasite koruma sözü verdiği ve IP68 sertifikasına sahip olduğu için bu istisnadan yararlanabilir. Yani bazı amiral gemilerinde kapalı kasa tasarımı devam edebilir.

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