Telefon pazarında dengeleri değiştirecek karar: 2027’de resmen başlıyor

Su geçirmezlik ile çıkarılabilir batarya aslında imkânsız değil. Askeri dayanıklılığa sahip Samsung Galaxy XCover 7 Pro ve sürdürülebilir tasarımıyla öne çıkan Fairphone 6 gibi güncel modeller, sızdırmaz conta teknolojileriyle hem suya dayanıklılık hem de batarya değişimi sunmayı başarıyor.