İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Habima Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, hükümet politikalarına tepki göstererek sloganlar attı ve çeşitli pankartlar taşıdı.

İsrail polisi, gösterinin toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kısa süre içinde müdahalede bulundu. Polis ile protestocular arasında yaşanan arbede yaklaşık bir saat sürdü.

Müdahale sırasında Tel Aviv’de 13 kişinin, eş zamanlı olarak Hayfa’da düzenlenen protestolarda ise 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



SİYASİLER DE KATILDI

Gösteriye İsrail milletvekilleri Eymen Avde ve Ofer Cassif de katıldı. Cassif, hükümetin politikalarını eleştirerek savaşın hem İsrail hem de bölge açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Protestoya katılan bazı vatandaşlar ise ülkede süren çatışmalardan rahatsız olduklarını belirterek savaş karşıtı mesajlar verdi.