İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Çorlu'da 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin Zafer Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’da sokak satıcılarını planı çöp torbasında bozuldu: Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim : 1

Yapılan aramada, çöp poşetlerinde 26 bin 730 sentetik hap, 253 gram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Tekirdağ’da sokak satıcılarını planı çöp torbasında bozuldu: Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim : 2

Tekirdağ’da sokak satıcılarını planı çöp torbasında bozuldu: Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim : 3

Tekirdağ’da sokak satıcılarını planı çöp torbasında bozuldu: Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim : 4