Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerin bıçakla saldırdığı kavgada Çomak olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ö. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çomak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı M.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Çomak’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralı halde kaçtıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.