Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kritik bir eşleşmeyle karşı karşıya. Yarın akşam Konya deplasmanında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler, tek maçlık mücadelede zafer arayacak. Eksiklerine rağmen tecrübeli kadrosuyla yarı finale yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe, hem tarihsel üstünlüğünü hem de güncel formunu sahaya yansıtmak istiyor.

ZORLU DEPLASMAN RANDEVUSU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları kapsamında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, 21 Nisan Salı günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf doğrudan yarı finale yükselecek.

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında C Grubu'nda Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a mağlup olurken diğer rakiplerini yenerek 9 puan topladı. Bu performans, kupada iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi.

KRİTİK EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de yarınki mücadele öncesi önemli eksiklikler bulunuyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Bu iki önemli ismin yokluğunda teknik direktörün alternatif çözümler üretmesi gerekecek. Sarı-lacivertliler, deplasman zorluğuna rağmen kadro derinliklerini kullanarak başarıyı hedefliyor.

TARİHİ REKABET VE GEÇMİŞ EŞLEŞMELER

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce üç kez karşılaştı. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde Konyaspor sahasında 1-0 galip gelerek Fenerbahçe'yi kupadan elemişti. Bu sonuç, Konya ekibinin evinde tehlikeli olabileceğini göstermişti.

İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan seride Fenerbahçe, deplasmanda 3-0, evinde ise 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayarak finale yükseldi.