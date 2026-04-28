Fenerbahçe'de sezon başında Jose Mourinho'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco ile bitime 3 hafta kala yollar ayrıldı.

TEDESCO BEKLENMEDİK BİR GELİŞME OLARAK YORUMLADI

Tecrübeli teknik adam ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda bu kararın kendisi için şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Tedesco yeni sezonun planlamasını yaparken ve yeni sözleşme ihtimalini görüşürken görevine son verilmesini beklenmedik bir gelişme olarak yorumladı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILDIKTAN SONRA FIORENTINA TALİP OLDU

Fenerbahçe'den ayrılmasının hemen ardından Tedesco'ya bir kulüp talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Tedesco’nun yeni durağı Fiorentina olabilir.

Serie A temsilcisinin gelecek sezon teknik direktör değişikliğine gitme ihtimalinin yüksek olduğu ve yeni adaylar üzerinde çalıştığı belirtildi.

TEDESCO'NUN GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBESİ BİR HAYLİ FAZLA

Haberde, Fiorentina cephesinde sportif yapılanmayı yöneten Fabio Paratici’nin Tedesco’yu beğendiği isimler arasında gösterdiği aktarıldı.

Genç yaşına rağmen Almanya Bundesliga, Rusya ve Türkiye Süper Ligi ayrıca Belçika Milli Takımı tecrübesi bulunan Tedesco’nun modern futbol anlayışıyla da dikkat çektiği vurgulandı.

Tedesco gelecek sezon Serie A'da görev yapabileceği ihimali ortaya çıktı.