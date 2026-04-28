Domenico Tedesco, Fenerbahçe’de görevine son verilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin üzerinden 24 saat geçmeden Tedesco’nun sarı-lacivertli kulüpteki görevine son verildi. 40 yaşındaki teknik adamın yanı sıra sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yollar ayrıldı.

“SÖZLEŞME UZATMAYI KONUŞUYORDUK”

Alman Haber Ajansı’na konuşan Tedesco, ayrılığın zamanlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Daha yeni sözleşmemin erken uzatılmasını konuşuyorduk. Şimdi ise bu sezonki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımızı ayırıyoruz. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı tüketildiğini bir kez daha gösteriyor. Göreve başladığımda hedefimiz birlikte kalıcı bir yapı inşa etmekti.”

“HER ZAMAN SUÇLU ARANIR”

Derbi sonrası sorumluluğu üstlenen Tedesco, oyuncularını koruyan bir yaklaşım sergileyerek şu sözleri dile getirdi:

“Her zaman bir suçlu aranır. O suçlu benim. Taktiksel yaklaşımımı eleştirin, sorumluluk bende.”