Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maç sonrası açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'SON DAKİKADA OLAN ŞEY İNANILMAZ'

Formda bir rakibe karşı iyi bir maç oynadıklarını ifade eden Tedesco, "Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz." dedi.

'BU DA OYUNUN BİR PARÇASI'

Son dakikalarda kaybedilen puanlar hakkında konuşan Tedesco, "Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası." ifadelerini kullandı.

'DERBİLERİ OYNAMAYI SEVERİM'

Tedesco'nun Galatasaray ile oynayacakları derbi maçla ilgili görüşleri ise şöyle:

"Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı."