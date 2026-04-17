Trendyol Süper Lig’de 30’uncu haftanın açılış maçında Fenerbahçe Çaykur Rizespor konuk etti.

FENERBAHÇE BASKILI OYUNUNA RAĞMEN ÜRETEMEDİ

Chobani Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşmaya Fenerbahçe taraftar desteğini arkasına alarak baskılı başladı.

Oyunda kontrolü elinde tutan Sarı Lacivertliler buna rağmen Marco Asensio’nun yokluğunda gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

İki takım da uzaktan şutlarla tehdit yaratmaya çalışırken Ederson ve Fofana’nın kurtarışları öne çıktı.

RİZESPOR İKİNCİ YARININ BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

İlk yarının golsüz eşitlikle sona ermesinin ardından Rizespor soyunma odasından adeta golle döndü.

Karadeniz ekibi Mihaila’nın asistinde Ali Sowe’un golüyle 47’inci dakikada öne geçti. Bu golle birlikte maçta tempo artarken Fenerbahçe rakip sahada istediği baskıyı bir türlü kuramadı.

TALISCA KIRILMA ANINDA SAHNEYE ÇIKTI, 6 DAKİKA MAÇ DÖNDÜ

Dakikalar 72’yi gösterdiğinde Samet Akaydın Talisca’ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı ve Rizespor sahada 10 kişi kaldı.

Rizespor’un eksik kalmasının ardından Fenerbahçe bir de penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda yine Talisca pozisyonun içerisindeki isim oldu.

Taylan Antalyalı’nın Brezilyalı oyuncuya müdahalesine VAR’dan potansiyel penaltı uyarısı geldi ve hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.

Bunun üzerine topun başına geçen Talisca penaltıyı gole çevirerek skora eşitliği getirdi. Üst üste yaşanan bu iki kırılma anıyla Fenerbahçe maçı lehine çevirmeyi başardı. Oyuna sonradan giren Musaba’nın 86’ıncı dakikada asistinde Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

90+8'DE GELEN GOL ŞOK ETKİSİ YARATTI

Fenerbahçe 6 dakikada bulduğu 2 golle maçı çevirse de 90+8’de son atakta Rizespor Sagnan ile golü bularak son sözü söyledi.

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliği devralmaya çok yaklaşmışken sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Atilla, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.

FENERBAHÇE 2-2 ÇAYKUR RİZESPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı.

KEREM İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

2' Fenerbahçe baskılı başladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu istediği gibi vuramadı. Kaleci Fofana üstüne gelen topu rahat kontrol etti.

KANTE ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

17' Orta sahada topla buluşan Kante ceza sahası önüne kadar topu sürüp şut açısı yarattıktan sonra kaleyi düşündü ancak isabeti bulamadı.

LAÇI'NİN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI ÇIKTI

22' Çaykur Rizespor etkili geldi. Laçi'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.

EDERSON ALI SOWE'A GOL İZNİ VERMEDİ

29' Ali Sowe uzaktan sert bir şutla kaleyi yokladı. Ederson köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

MİTHAT'TAN KRİTİK MÜDAHALE

31' Cherif'in Samet'ten sıyrılarak son çizgide arka direğe doğru gönderdiği topu Kerem'den önce araya giren Mithat kornere uzaklaştırarak mutlak golü önledi.

KEREM FOFANA'YI GEÇEMEDİ

41' Fenerbahçe maçın en net fırsatını yakaladı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın mesafeden şutunu Fofana harika bir refleksle kornere çeldi.

ALI SOWE TEHLİKE YARATTI

45+1' Ceza sahası içersinde topla buluşan Ali Sowe Skriniar'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak istediği gibi vuramadı. Top kaleci Ederson'da kaldı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR RİZESPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

47' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Sowe şutunda Ederson'u mağlup etti. Çaykur Rizespor zorlu karşılaşmada 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

54' Fenerbahçe'nin tehlikeli atağında Cherif'in şutunda savunmadan seken topa Kerem Aktürkoğlu yükselerek kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

TALISCA'NIN FRİKİKTEN ŞUTUNU FOFANA ÇIKARDI

69' Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleyi bulan sert şutu Fofana yumruklarıyla çıkardı.

SAMET AKAYDIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

72' Samet Akaydın Talisca'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Rizespor sahada 10 kişi kaldı.

TALISCA PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

80' Talisca ceza sahası içerisinde Talyan Antalyalı girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. VAR'dan gelen potansiyel penaltı tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izleyen Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Talisca penaltıyı gole çevirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

86' Musaba'nın ceza sahası içerisinde arka direğe doğru çevirdiği topu kale önünde Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve Fenerbahçe geriden gelip öne geçti.

RİZESPOR SKORU EŞİTLEDİ

90+8' Çaykur Rizespor, son dakikada ceza sahasına doldurulan topa Sagnan'nın kafa vuruşuyla golü buldu.