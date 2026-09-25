Altın fiyatları ons başına 4.300 dolar seviyesinin altındaki seyrini sürdürürken, Kanada merkezli TD Securities değerli metaldeki düşüşün sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor.
TD Securities rakam verdi: Altın 2027’de hangi seviyeye gelecek? (25 Eylül)
TD Securities, altın fiyatlarındaki mevcut zayıflığın geçici olabileceğini öngörüyor. Kanada merkezli küresel banka, güçlü merkez bankası ve yatırımcı talebinin desteğiyle altının 2027'ye kadar ons başına ulaşacağı rakama yönelik tahminde bulundu.Utku Beycan
Yeni bir yükseliş döneminin başlayabileceğini işaret ediyor.
TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, piyasalara ilişkin son değerlendirmesinde, yüksek faiz oranlarının altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.
Ancak temel yatırım talebinin gücünü koruduğunu belirtti. McKay, piyasanın bazı önemli bölümlerinde de toparlanma işaretleri görüldüğünü ifade etti.
Yüksek faiz oranları ve reel getirilerdeki artışın, getiri sağlamayan altın üzerinde geleneksel olarak baskı oluşturduğunu belirtti.
McKay, son dönemde değerli metal ile faiz oranları arasındaki ilişkinin zayıfladığını ifade etti.
McKay, diğer makroekonomik risklerin yatırımcıların gündeminde öne çıktığı dönemlerde, reel faizlerdeki yükselişe rağmen altın fiyatlarının da artabildiğine işaret etti.
TD Securities ise artan jeopolitik belirsizlik, doların değer kaybetmesi, para birimlerindeki değer kaybına ilişkin endişeler, kötüleşen mali koşullar ve devam eden enflasyon kaygılarının yatırım talebini desteklemeyi sürdüreceğini öngörüyor.
McKay ayrıca piyasaların Federal Rezerv'in üç kez daha faiz artıracağı beklentisini fiyatladığını belirtti.
Bu durumun altın açısından asimetrik bir risk oluşturduğunu söyleyen McKay, Merkez Bankası'nın söz konusu beklentileri karşılamaması halinde değerli metaldeki yükselişin hız kazanabileceğini ifade etti.
TD Securities'in altına yönelik beklentisinin yalnızca para politikasına dayanmadığını belirten McKay, piyasanın arka planında yatırımcı akışlarında önemli bir değişim yaşandığını söyledi.
McKay, ihtiyatlı makro yatırımcıların haziran ayından bu yana net uzun pozisyonlarını yeniden oluşturmaya başlamasıyla spekülatif yükseliş pozisyonlarının kademeli olarak toparlandığını belirtti.
Bu alımların yaz aylarının başında altın fiyatlarını desteklediğini ve yüksek faiz beklentilerine rağmen gücünü koruduğunu kaydetti.
Jeopolitik endişelerin yeniden artması, merkez bankalarının altın talebindeki yükseliş ve BD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonu kontrol altına alma kapasitesine ilişkin soru işaretlerinin ilk aşamada yatırım akışlarını desteklediğini aktardı.
McKay, son dönemde ise ABD mali politikasına yönelik kaygılar ile yeniden gündeme gelen para birimlerinin değer kaybı temasının altına ilgiyi canlı tuttuğunu söyledi.
TD Securities, yatırımcıların artan ilgisinin yanı sıra merkez bankalarının alımlarının da altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.
Banka, gümrük verileri, ticaret akışları ve stoklardaki farklılıklardan hareketle küresel merkez bankalarının üç aylık hareketli ortalamaya göre ayda yaklaşık 70 ton altın satın aldığını tahmin ediyor.
McKay, resmi sektör alıcılarının fiyatlardaki düşüşleri daha fazla değerlendirebileceğini ve mevcut seviyelerin civarında veya altında alım yapabileceğini ifade etti.
TD Securities, güçlü merkez bankası alımları, toparlanan ETF akışları, görece düşük spekülatif pozisyonlanma ve enflasyon, mali sürdürülebilirlik ile para birimlerinin değer kaybına yönelik devam eden endişelerin birlikte değerlendirilmesiyle altın fiyatlarındaki mevcut zayıflığın geçici olabileceğini belirtiyor.
McKay'e göre uzun vadeli yatırım akışları, Federal Rezerv'in daha sıkı para politikasını sürdürmesine rağmen altının yüksek faiz ortamına direnmesine ve yeni bir yükseliş dönemine girmesine destek sağlayabilir.
McKay, altının bir sonraki yükseliş hareketine yaklaşmakta olduğunu belirterek, değerli metalin yüksek faiz ortamına rağmen güçlü kalabildiğini söyledi.
Yatırımcılar ve merkez bankalarının altına yönelik ilgisinin yeniden güçlenmesiyle fiyatların 2027'ye kadar ons başına 5 bin doların üzerine çıkabileceğini kaydetti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.