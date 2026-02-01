Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para alanında faaliyet gösteren dört şirkete verilen izinleri iptal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, söz konusu adım 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında atıldı.

Faaliyet izni iptal edilen şirketler arasında Vizyon Elektronik Para Hizmetleri, BSM Ödeme Hizmetleri, Vepara Elektronik Para ile tasfiye sürecinde bulunan Mypayz Ödeme Kuruluşu yer aldı.

Merkez Bankası kararlarında, iptallerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketlerin ödeme ve elektronik para hizmetleri sunma yetkileri sona erdirildi. Kararın, finansal sistemde düzenleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik olduğu değerlendiriliyor.