Kaynak: AA

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin başkanlığındaki TBMM heyeti, Şili'de iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Şahin, AA muhabirine heyetin temasları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, TBMM PARLATİNO ve TBMM AND Grubu olarak Şili’de gerçekleştirdikleri resmi temaslar kapsamında, Şili Senato Başkan Vekili Ivan Moreira ile Şili Senatosu’nda bir araya gelerek önemli değerlendirme ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Moreira ile iki önemli hususta görüş ve fikir birliğine vardıklarını belirten Şahin, Moreira’ya Şili’nin Türkiye’ye kendi gözleriyle bakması, kendi kulaklarıyla dinlemesi ve kendi kalbiyle yaklaşması gerektiğini, bölgede ve Şili’de aktif olan Ermeni diasporasının 100 yıllık kadim Türkiye-Şili dostluğunu zehirlemesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çektiğini kaydetti.

Diasporanın 1915 olaylarını istismar ederek bu konuyu Latin Amerika’daki varlık sebeplerinden biri haline getirdiğini, bu durumdan Ermenistan halkı ve yönetiminin de rahatsızlık duyduğunu aktaran Şahin, Latin Amerika ve Şili’deki Ermeni diasporasının son iki seçimde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan karşıtlarını finanse edip desteklemesine rağmen Paşinyan’ın seçimleri kazandığını belirtti.

Şahin, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme yönünde adımlar attığını, sınır kapılarının karşılıklı olarak açılması ve Türk hava sahasının Ermenistan uçuşlarına açılması gibi adımlar atıldığını hatırlattığını belirterek, 2005'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1915 olaylarıyla ilgili iddia sahibi tüm tarafların katılımıyla, tarihçi ve bilim insanlarından oluşan uluslararası bağımsız bir araştırma komisyonu kurulmasını ve tüm tarafların konuya ilişkin arşivlerini açmasını önerdiğini ancak dönemin Ermenistan yönetiminin bu öneriye yanaşmadığını aktardı.

Şili-Türkiye ilişkilerinin üçüncü taraflarca istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Savunma sanayi alanında Şili ile eğitim, know-how transferi, ortak üretim ve satış konularında işbirliği yapabileceğimizi, Şili’nin Pasifik Okyanusu’na açılan yaklaşık 4 bin kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olduğunu ve bunun Şili açısından kritik bir güvenlik, denetleme ve savunma ihtiyacı oluşturduğunu, Türkiye’nin insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarının yanı sıra, insansız silahlı ve silahsız deniz araçları da ürettiğini; insansız deniz savunma ve denetleme sistemlerimiz konusunda da Şili ile işbirliği yapabileceğimizi ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Şahin, Moreira'nın kendisine, 1915 olayları meselesinin artık Şili açısından kapandığını ve bu konunun bir daha gündeme gelmeyeceğini ve bu konunun bundan böyle Şili-Türkiye ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceklerini söylediğini aktardı.

Şili’nin savunma sistemleri konusunda İsrail’e bağımlı olduğunu ve bu bağımlılığı Türkiye ile işbirliği yaparak azaltmak ve çeşitlendirmek istediğini Moreira'nın kendisine ifade ettiğini aktaran Şahin, Türkiye’nin, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve Gazze konusundaki duruşundan duydukları memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.