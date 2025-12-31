Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a yeni yıl nedeniyle son 24 saatte 10 binden fazla araç giriş yaptı. Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında polis ve jandarma tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Narkotik ve bomba dedektör köpeklerinin desteğiyle araçlarda arama yapılırken, yeni yılın ilk saatlerine kadar polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta olmak üzere binden fazla kolluk personelinin görev yapacağı belirtildi.

Kentte açık olan otellerde doluluk oranının ise yüzde 50'ler seviyesinde olduğu, otel fiyatlarının ise gecelik bin liradan başladığı belirtildi.

