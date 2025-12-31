Çinli otomotiv şirketleri, dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesinde en çok temsil edilen grup haline gelirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki satış artışları dikkat çekiyor.
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede
Çinli otomotiv devleri dünyanın en değerli 50 üreticisi listesinde 17 firmayla zirvede yer alırken, Tesla liderliğini koruyor. Türkiye'den Ford Otosan ve Tofaş listeye girerken, AB'de Tesla satışları düşüyor, Çinliler ise rekor artış kaydediyor.
Listede Türkiye'den 7,5 milyar dolar piyasa değerine sahip Ford Otosan 41. sırada, Tofaş ise 2,9 milyar dolarla 50. sırada yer alıyor.
Çinli şirketlerin domine ettiği listede iki Türk üretici varcompaniesmarketcap.com verilerine göre, listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi 1,52 trilyon dolar piyasa değeriyle Tesla bulunuyor.
İkinci sırada 282,1 milyar dolarla Toyota, üçüncü sırada 132,9 milyar dolarla BYD, dördüncü sırada 128,5 milyar dolarla Xiaomi, beşinci sırada 78,9 milyar dolarla General Motors, altıncı sırada 68,3 milyar dolarla Mercedes-Benz, yedinci sırada ise 66,9 milyar dolarla BMW konumlanıyor.
Ferrari 66,7 milyar dolarla sekizinci, Volkswagen 62,2 milyar dolarla dokuzuncu, Maruti Suzuki India ise 58,3 milyar dolarla onuncu sırada.
Xiaomi dördüncü olsa da gelirlerinin büyük kısmı diğer teknoloji ürünlerinden geliyor.
Şirket, 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini açıklamış ve geçen yıl "SU7" adlı elektrikli spor otomobilini piyasaya sürmüştü.
TÜRK ŞİRKETLERİ DE LİSTEDE YER BULDU
Listede iki Türk otomotiv üreticisinin bulunması dikkat çekici. 7,5 milyar dolar piyasa değerine sahip Ford Otosan 41. sırada, Tofaş ise 2,9 milyar dolarla 50. sırada kendine yer ediniyor.
TESLA AB'DE GERİLİYOR, ÇİNLİLER YÜKSELİYOR
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın AB'deki otomobil satışları düşüşünü sürdürüyor ve Kasım'la birlikte 11. aya ulaştı.
Kasım 2024'te 18 bin 430 adet olan satışlar, bu yıl aynı ayda yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a düştü. Markanın AB yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e geriledi.
Ocak-Kasım döneminde ise satışlar yıllık yüzde 38,8 azalarak 129 bin 24'e inerken, payı yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e düştü.
Karşıt olarak Çinli şirketler AB satışlarını artırıyor. SAIC Motor ocak-kasım döneminde satışlarını yüzde 39,4 yükseltirken, BYD yüzde 240 artışla öne çıkıyor.
İLK 50'DE 17 ÇİNLİ ŞİRKET VAR
Dünya otomotiv sektörü, elektrikli araç üretiminin yükselişiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Küresel pazardaki lider oyuncuları kapsayan liste, geleneksel üreticilerin yanı sıra elektrikli araçlara büyük yatırım yapan yeni şirketleri de içeriyor.
Elektrikli araç teknolojilerindeki bu gelişmeler, sektör rekabetini kökten değiştiriyor. Klasik otomobil devleri yenilikçi modeller ve otonom sürüş teknolojileriyle konumlarını korumaya çalışırken, Çinli şirketlerin hızlı yükselişi göze çarpıyor.
En değerli ilk 50 otomotiv üreticisinden 17'si Çinli, 8'i Japon, 6'sı Amerikan, 5'i Hint ve 4'ü Alman. Güney Kore ile Türkiye'den ikişer, Fransa, İtalya, İsveç, Tayvan, Hollanda ve Vietnam'dan birer şirket listede bulunuyor.