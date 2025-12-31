Yeniçağ Gazetesi
31 Aralık 2025 Çarşamba
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye'den iki şirket listede

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede

Çinli otomotiv devleri dünyanın en değerli 50 üreticisi listesinde 17 firmayla zirvede yer alırken, Tesla liderliğini koruyor. Türkiye'den Ford Otosan ve Tofaş listeye girerken, AB'de Tesla satışları düşüyor, Çinliler ise rekor artış kaydediyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 1

Çinli otomotiv şirketleri, dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesinde en çok temsil edilen grup haline gelirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki satış artışları dikkat çekiyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 2

Listede Türkiye'den 7,5 milyar dolar piyasa değerine sahip Ford Otosan 41. sırada, Tofaş ise 2,9 milyar dolarla 50. sırada yer alıyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 3

Çinli şirketlerin domine ettiği listede iki Türk üretici varcompaniesmarketcap.com verilerine göre, listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi 1,52 trilyon dolar piyasa değeriyle Tesla bulunuyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 4

İkinci sırada 282,1 milyar dolarla Toyota, üçüncü sırada 132,9 milyar dolarla BYD, dördüncü sırada 128,5 milyar dolarla Xiaomi, beşinci sırada 78,9 milyar dolarla General Motors, altıncı sırada 68,3 milyar dolarla Mercedes-Benz, yedinci sırada ise 66,9 milyar dolarla BMW konumlanıyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 5

Ferrari 66,7 milyar dolarla sekizinci, Volkswagen 62,2 milyar dolarla dokuzuncu, Maruti Suzuki India ise 58,3 milyar dolarla onuncu sırada.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 6

Xiaomi dördüncü olsa da gelirlerinin büyük kısmı diğer teknoloji ürünlerinden geliyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 7

Şirket, 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini açıklamış ve geçen yıl "SU7" adlı elektrikli spor otomobilini piyasaya sürmüştü.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 8

TÜRK ŞİRKETLERİ DE LİSTEDE YER BULDU

Listede iki Türk otomotiv üreticisinin bulunması dikkat çekici. 7,5 milyar dolar piyasa değerine sahip Ford Otosan 41. sırada, Tofaş ise 2,9 milyar dolarla 50. sırada kendine yer ediniyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 9

TESLA AB'DE GERİLİYOR, ÇİNLİLER YÜKSELİYOR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın AB'deki otomobil satışları düşüşünü sürdürüyor ve Kasım'la birlikte 11. aya ulaştı.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 10

Kasım 2024'te 18 bin 430 adet olan satışlar, bu yıl aynı ayda yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a düştü. Markanın AB yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e geriledi.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 11

Ocak-Kasım döneminde ise satışlar yıllık yüzde 38,8 azalarak 129 bin 24'e inerken, payı yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e düştü.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 12

Karşıt olarak Çinli şirketler AB satışlarını artırıyor. SAIC Motor ocak-kasım döneminde satışlarını yüzde 39,4 yükseltirken, BYD yüzde 240 artışla öne çıkıyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 13

İLK 50'DE 17 ÇİNLİ ŞİRKET VAR

Dünya otomotiv sektörü, elektrikli araç üretiminin yükselişiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Küresel pazardaki lider oyuncuları kapsayan liste, geleneksel üreticilerin yanı sıra elektrikli araçlara büyük yatırım yapan yeni şirketleri de içeriyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 14

Elektrikli araç teknolojilerindeki bu gelişmeler, sektör rekabetini kökten değiştiriyor. Klasik otomobil devleri yenilikçi modeller ve otonom sürüş teknolojileriyle konumlarını korumaya çalışırken, Çinli şirketlerin hızlı yükselişi göze çarpıyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 15

En değerli ilk 50 otomotiv üreticisinden 17'si Çinli, 8'i Japon, 6'sı Amerikan, 5'i Hint ve 4'ü Alman. Güney Kore ile Türkiye'den ikişer, Fransa, İtalya, İsveç, Tayvan, Hollanda ve Vietnam'dan birer şirket listede bulunuyor.

Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 16
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 17
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 18
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 19
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 20
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 21
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 22
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 23
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 24
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 25
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 26
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 27
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 28
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 29
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 30
Dünyanın en değerli otomotiv şirketleri 2025 listesi açıklandı! Tesla zirvede, Türkiye’den iki şirket listede - Resim: 31
Kaynak: Haber Merkezi / AA
