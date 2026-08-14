Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Olay, saat 21.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.S. (46) isimli kadın ile eski sevgilisi R.G. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından R.G., takip ettiği F.S.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Kanlar içinde kalan talihsiz kadın yere yığılırken, suç aleti bıçağı olay yerinde bırakan şahıs kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.