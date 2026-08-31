Adana'da 23 senedir kavun yetiştiriciliğiyle uğraşan bir çiftçi, yaklaşık 40 dönümlük tarlasından topladığı ürünleri komisyoncuya ya da meyve-sebze haline vermeden doğrudan halk pazarlarında satıyor. Tarladaki fiyatı 8 ile 10 lira arasında gerileyen kavun, bu aracısız doğrudan satış modeli sayesinde pazarda 15 ila 20 lira arasında alıcı buluyor.
Tarlada kilosu 8 lira markette 20 TL'den satılıyor: Üretici hasat için kolları sıvadı
Adana'da tarlada 8 ila 10 liraya alıcı bulan kavunu komisyoncuya vermeyerek doğrudan halk pazarlarında 15-20 liraya satan Fatih Yıldırım, hem emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor hem de tüketicinin uygun fiyatla ürün tüketmesini sağlıyor.Kaynak: İHA
Adana'da yirmi üç yıldır ailesiyle beraber kavun-karpuz yetiştiriciliği yapan Fatih Yıldırım, ürünlerini komisyonculara veya hâle vermek yerine doğrudan pazaryerinde alıcılarla buluşturuyor. Yıldırım bu stratejiyle, hem harcadığı emeğin karşılığını tam almayı hem de tüketicilerin kavuna daha ekonomik koşullarda ulaşmasını amaçlıyor.
Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi’nde yaklaşık 40 dönümlük arazide kavun yetiştiren Yıldırım, bu sezon yaklaşık 70 ton ürün elde etmeyi bekliyor. 2003 yılından bu yana üretim yapan Yıldırım, hasat ettiği kavunları ailesiyle birlikte pazara götürerek doğrudan satış gerçekleştiriyor.
Kavunlarını yaklaşık 20 yıldır pazarlarda kendisinin sattığını söyleyen Yıldırım, ürünün hale girmeden doğrudan tüketiciye ulaştırılmasının hem üretici hem de vatandaş açısından avantaj oluşturduğunu dile getirdi.
Yıldırım, tarlada oluşan fiyat ile tüketicinin karşılaştığı fiyat arasındaki farka dikkat çekerek, "Biz aracı girdirmiyoruz, hale sokmuyoruz. Marketlere ve pazarlara kendimiz satıyoruz. Hale girmeden tarladan halka direkt ulaştırıyoruz. Tarlada kavun için 8-10 lira arasında fiyat veriliyor. Tonaj olarak alındığında 10 lira deniyor. Tarlanın tamamını aldıklarında ise 10 liranın da altına düşebiliyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor" diye konuştu.
Kavunları kendilerinin pazara götürmesiyle daha yüksek gelir elde ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Biz bu şekilde sattığımızda kilosu 15-20 liraya geliyor. Aracı girdiği zaman ise tüketiciye ulaşan fiyat 25 liranın üzerine çıkabiliyor. Böylece biz de kazanıyoruz, vatandaş da daha uygun fiyata kavun alıyor" şeklinde konuştu.
Kavun yetiştirmenin uzun ve yoğun emek gerektirdiğini anlatan Yıldırım, ürünün ekiminden hasada kadar yaklaşık 70 günlük bir sürecin bulunduğunu belirtti. Yıldırım, "Ürün tarlaya düştüğünde yaklaşık 70 gün sonra çıkıyor. 70 gün boyunca çiftçi tarlaya gelip emek etmek zorunda. Bizim burada hasat dönemi yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Bir gün kavun topluyoruz, bir gün pazarda satıyoruz, sonraki gün yeniden topluyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, bölgede yetiştirilen kavunun kendine has bir tat ve aromaya sahip olduğunu belirterek, bunda açık tarla üretiminin önemli bir etkisi olduğunu söyledi.
Ürettikleri kavunun lezzetine ve kokusuna vurgu yapan Yıldırım, "Çok güzel şiresi olan, tadı ve kokusu olan bir kavun. Sarı kavun, sarı burun olarak biliniyor.
Bizim burada yetişen kavunun lezzeti ve aroması adeta akide şekeri gibi. Açık tarla ürünü olması, güneşi tamamen alması tadına ve kokusuna yansıyor" diye konuştu.