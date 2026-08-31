Tarlada kilosu 8 lira markette 20 TL'den satılıyor: Üretici hasat için kolları sıvadı

Yıldırım, tarlada oluşan fiyat ile tüketicinin karşılaştığı fiyat arasındaki farka dikkat çekerek, "Biz aracı girdirmiyoruz, hale sokmuyoruz. Marketlere ve pazarlara kendimiz satıyoruz. Hale girmeden tarladan halka direkt ulaştırıyoruz. Tarlada kavun için 8-10 lira arasında fiyat veriliyor. Tonaj olarak alındığında 10 lira deniyor. Tarlanın tamamını aldıklarında ise 10 liranın da altına düşebiliyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor" diye konuştu.