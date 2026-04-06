Ekonomi yönetimi, Türkiye’ye yabancı sermaye girişini artırmak amacıyla yeni bir düzenleme hazırlığında. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı paket kapsamında, yabancı yatırımcılara yönelik vergi avantajları ve çeşitli kolaylıkların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çalışma kapsamında özellikle imalat ve ihracat alanında faaliyet gösterecek yatırımcılar için kurumlar vergisi oranının düşürülmesi gündemde. Vergi oranlarının bazı alanlarda tek haneli seviyelere çekilmesi de değerlendiriliyor.

VERGİ İSTİSNASI GÜNDEMDE

Hazırlanan paket içinde, Türkiye’de mukim yabancıların veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması da yer alıyor. Bunun yanı sıra, yüksek gelir grubundaki yabancı bireyleri Türkiye’ye çekmek amacıyla özel bir vergileme rejimi oluşturulması planlanıyor.

YATIRIMCIYA YENİ KOLAYLIKLAR

Düzenlemelerin yalnızca vergiyle sınırlı kalmayacağı, yatırımcıların Türkiye’ye geliş sürecini hızlandıracak adımların da atılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda oturma izni, çalışma izni ve dijital vize gibi başlıklarda yeni uygulamalar gündemde.

AMAÇ: SERMAYE GİRİŞİNİ ARTIRMAK

Ekonomi yönetiminin bu adımlarla Türkiye’nin yatırım cazibesini artırmayı ve uluslararası rekabette öne çıkmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Hazırlanan pakete kısa süre içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.