OLAYLAR

1521 - Ferdinand Magellan, Guam'a vardı.

1714 - İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini aldı.

1853 - Giuseppe Verdi'nin La Traviata operası, Venedik'te ilk kez sahnelendi.

1869 - Dimitri Mendeleyev, ilk periyodik tabloyu açıkladı.

1899 - Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı.

1902 - Real Madrid Futbol Kulübü kuruldu.

1943 - Rommel, Alman Afrika Kolordusu Komutanlığı görevini bıraktı.

1946 - İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", ABD'de kullanıma girdi. "Eniac", elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955'e kadar kullanıldı.

1957 - İsrail Birlikleri, Sina Yarımadası'ndan çekildi.

1957 - Afrika'da "Altın Kıyısı", Gana adını alarak bağımsızlığını ilan etti.

1964 - Cassius Clay, resmi olarak Muhammet Ali adını aldı.

1974 - İngiltere'de seçimleri, İşçi Partisi kazandı. Harold Wilson Başbakan oldu.

1981 - Yunanistan, Ege hava sahasındaki bazı kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

1984 - ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yapılması önerilen askeri yardımda, 39 milyon dolar kesinti yapılmasını kararlaştırarak, yardımı 716 milyon dolara indirdi.

1984 - Askeri Yargıtay, Milliyet gazetesi yazarı Metin Toker ile Yazı İşleri Müdürü Doğan Heper hakkında, İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet kararını bozdu.

1987 - Herald of Free Enteprise adlı İngiliz feribotu, Zeebrugge-Belçika'dan Dover-İngiltere'ye doğru yola çıktıktan 90 saniye sonra ters dönerek battı: 193 kişi öldü.

1992 - Michelangelo virüsü, bilgisayarları etkiledi.

1995 - Türkiye'nin 1963'te Ankara Antlaşması'yla başlattığı Avrupa'yla bütünleşme sürecinde bir adım daha atıldı. Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın tarafından imzalandı.

1997 - Picasso'nun Tête de Femme adlı tablosu, Londra'daki bir galeriden çalındı. Bir hafta sonra da bulundu.

1999 - Hindistan'da bulunan Senragadha Volkanı, saat 05:45'te püskürdü.

2007 - Endonezya'da 6,3 şiddetinde deprem: En az 70 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

DOĞUMLAR

1475 - Michelangelo, İtalyan heykeltıraş, ressam, mimar ve şair (ö. 1564)

1483 - Francesco Guicciardini, İtalyan tarihçi, diplomat ve devlet adamı (ö. 1540)

1619 - Cyrano de Bergerac, Fransız asker, oyun yazarı ve şair (ö. 1655)

1779 - Giovanni Battista Bugatti, Papalık Devletleri'nin infazcısı ve celladı (ö. 1864)

1784 - Anselme Gaëtan Desmarest, Fransız zoolog ve yazar (ö. 1838)

1787 - Joseph von Fraunhofer, Alman fizikçi (ö. 1826)

1791 - Anna Claypoole Peale, Amerikalı ressam (ö. 1878)

1806 - Elizabeth Barrett Browning, İngiliz şair (ö. 1861)

1810 - George Robert Waterhouse, İngiliz doğa tarihçisi (ö. 1888)

1826 - Marietta Alboni, İtalyan opera şarkıcısı (ö. 1894)

1835 - Mariya Aleksandrovna Ulyanova, Rus sosyalist devrimci (ö. 1916)

1872 - Ben Harney, Amerikalı besteci ve piyanist (ö. 1938)

1886 - Saburō Kurusu, Japon diplomat (ö. 1954)

1889 - Hamza Hakimzade Niyazi, Özbek şair, yazar ve edebi çevirmen (ö. 1929)

1889 - Ulrich Grauert, Alman Luftwaffe generali (ö. 1941)

1891 - Clarence Garrett, Amerikalı beyzbol oyuncusu (ö. 1977)

1897 - Joseph Berchtold, Alman Sturmabteilung ve Schutzstaffel'in kurucularından biri (ö. 1962)

1904José Antonio Aguirre, Bask siyasetçi, aktivist, futbolcu ve avukat (ö. 1960)

Harald Koethe, Alman sanat tarihçisi, arkeolog ve akademisyen (ö. 1944)

1906 - Lou Castello, Amerikalı aktör ve komedyen (Abbott ve Costello ikilisinin Costello'su) (ö. 1959)

1909 - Obafemi Awolowo, Nijeryalı iş insanı, sendikacı, avukat ve siyasetçi (ö. 1987)

1909 - Stanislaw Jerzy Lec, Polonyalı şair ve yazar (ö.1966)

1911 - Frederick Charles Frank, İngiliz teorik fizikçi (ö. 1998)

1916 - Harvey M. Lifset, Amerikalı avukat ve siyasetçi (ö. 2005)

1917 - Donald Davidson, Amerikalı filozoftur (ö. 2003)

1917 - Will Eisner, Amerikalı çizgi romancı, yayıncı, yazar (ö. 2005)

1924 - Ottmar Walter, Alman eski futbolcu (ö. 2013)

1925 - Saadettin Erbil, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (Mehmet Ali Erbil'in babası) (ö. 1997)

1926 - Alan Greenspan, Amerikalı ekonomist

1926 - Andrzej Wajda, Polonyalı sinema yönetmeni (ö. 2016)

1927 - William J. Bell, Amerikalı dizi ve film yapımcısıdır (ö. 2005)

1927 - Gordon Cooper, Amerikalı bir uzay mühendisi, test pilotu, Hava Kuvvetleri pilotu (ö. 2004)

1927 - Gabriel García Márquez, Kolombiyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2014)

1928 - Cüneyt Arcayürek, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2015)

1929 - Fazıl İskender, Abhaz yazar (Rusça yazdığı mizahi eserleriyle toplumsal sorunları eleştiren) (ö. 2016)

1932 - Felix Tarasenko, Rus matematikçi (ö. 2021)

1936 - Choummaly Sayasone, Lao siyasetçi

1937 - Ege Ernart, Türk şair, tiyatro, sinema oyuncusu ve reklamcı (ö. 2002)

1937 - Valentina Tereşkova, Sovyet kozmonot (16 Haziran 1963'te fırlatılan Vostok 6 ile uzaya çıkan ilk kadın)

1939 - Adam Osborne, İngiliz-Amerikalı yazar, yayıncı ve bilgisayar tasarımcısı (ö. 2003)

1944 - Richard Corliss, ABD'li gazeteci (ö. 2015)

1944 - Kiri Te Kanawa, Yeni Zelandalı opera sanatçısı

1944 - Mary Wilson, Amerikalı vokalist (ö. 2021)

1946 - David Gilmour, İngiliz müzisyen

1947MKADS Gunawardana, Sri Lankalı siyasetçi (ö. 2016)

Rob Reiner, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar (ö. 2025)

1949 - Şevket Aziz, Pakistanlı siyasetçi

1951 - Mahmut Gökgöz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1953 - Carolyn Porco, Amerikalı gezegenbilimci

1954 - Harald Schumacher, Alman eski futbolcu ve teknik direktör

1954 - İzzet Kezer, Türk gazeteci (ö. 1992)

1954 - Joey DeMaio, Amerikalı müzisyen (Manowar)

1955 - Cyprien Ntaryamira, Burundili siyasetçi (ö. 1994)

1955 - Alberta Watson, Kanadalı televizyon ve sinema oyuncu (ö. 2015)

1967 - Onur Akın, Türk özgün müzik sanatçısı

1968 - Moira Kelly, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1968 - Oktay Mahmuti, Makedon basketbol antrenörü

1970 - Chris Broderick, Amerikalı müzisyen (Megadeth)

1972 - Shaquille O'Neal, Amerikalı basketbol oyuncusu

1973 - Michael Finley, Amerikalı basketbol oyuncusu

1974 - Beanie Sigel, Amerikalı rapçi

1974 - Miika Tenkula, Finlandiyalı söz yazarı, bestekâr ve Sentenced grubunun gitaristi (ö. 2009)

1976 - Ken Anderson, bir ABD'li güreşçi

1977 - Yorgos Karagunis, Yunan futbolcud

1977 - Shabani Nonda, Demokratik Kongolu futbolcu

1978 - Paola Croce, İtalyan voleybolcu

1981 - Riwandi Wahit, Bruneili futbolcu

1983 - Andranik Teymuryan, İranlı millî futbolcu

1985 - Bakaye Traoré, Fransa doğumlu Malili eski futbolcu

1987 - Kevin-Prince Boateng, Ganalı futbolcudur

1987 - Chico Flores, İspanyol eski futbolcudur

1988 - Agnes Carlsson, İsveçli şarkıcıdır

1988 - Marina Erakovic, Yeni Zelandalı tenisçi

1988 - Simon Mignolet, Belçikalı kaleci

1989 - Agnieszka Radwańska, Polonyalı tenisçi

1990 - Derek Drouin, Kanadalı yüksek atlayıcı

1991 - Tyler, The Creator, Amerikalı rapçi

1993 - Andrés Rentería, Kolombiyalı futbolcudur

1994 - Marcus Smart, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1996 - Ryota Aoki, Japon futbolcu

1996 - Timo Werner, Alman milli futbolcu

1996 - Kaede Hondo, Japon seslendirme sanatçısı

2001 - Milo Manheim, Amerikalı aktör

ÖLÜMLER

190 - Liu Bian, Çin'in Doğu Han Hanedanı'nın 12. imparatoru (d. 176)

1252 - Viterbolu Rosa, İtalyan Fransisken Üçüncü al Düzenli üyesi, mistik ve azize (d. 1233)

1616 - Francis Beaumont, İngiliz oyun yazarı (d. 1584)

1754 - Henry Pelham, Büyük Britanya başbakanı (d. 1694)

1812 - James Madison, İngiliz rahip (d. 1749)

1836 - Davy Crockett, Amerikalı halk kahramanı, politikacı ve asker (d. 1786)

1837 - Yuri Lisyanski, Rus Kraliyet Donanması subayı ve kaşif (d. 1773)

1866 - William Whewell, İngiliz polimat, bilim insanı, anglikan rahibi, filozof, teolog ve bilim tarihçisi (d. 1794)

1874 - Nukai Peniamina, Niue adasına Hristiyanlığı getiren Niueli (d. ?)

1888 - Louisa May Alcott, Amerikalı yazar (ö. 1832)

1900 - Gottlieb Daimler, Alman mühendis ve sanayici (d. 1834)

1917 - Jules Vandenpeereboom, Belçikalı siyasetçi (d. 1843)

1920 - Ömer Seyfettin, Türk yazar (d. 1884)

1930 - Alfred von Tirpitz, Alman amiral (d. 1849)

1935 - Refik Ahmet Nuri Sekizinci, Türk tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı (d. 1874)

1947 - İhsan Eryavuz, Türk asker, ticaret ve siyaset adamı (d. 1877)

1948 - Kemalettin Kamu, Türk şair, yazar ve gazeteci (d. 1901)

1955 - Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu (d. 1884)

1967 - Zoltán Kodály, Macar besteci (d. 1882)

1973 - Pearl S. Buck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1892)

1980 - Yusuf Hikmet Bayur, Türk siyasetçi ve tarihçi (d. 1891)

1982 - Ayn Rand, Rus asıllı Amerikalı yazar (d. 1905)

1984 - Martin Niemöller, Alman Nazi karşıtı din bilgini, vaiz ve Bekennende Kirche'nin (İtiraf Kilisesi) kurucusu (d. 1892)

1986 - Egemen Bostancı, Türk organizatör (gösteri dünyasının önde gelen adlarından) (d. 1938)

1986 - Georgia O'Keeffe, Amerikalı ressam (d. 1887)

1987 - Gülistan Güzey, Türk oyuncu (d. 1927)

1988 - Mediha Demirkıran, Türk ses sanatçısı (d. 1926)

1989 - Fecri Ebcioğlu, Türk şarkı sözü yazarı ve şovmen (d. 1927)

1990 - Taro Kagawa, Japon futbolcu (d. 1922)

1994 - Melina Mercouri, Yunan oyuncu ve politikacı (d. 1920)

1995 - Nehar Tüblek, Türk karikatürist (d. 1924)

2005 - Hans Bethe, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1906)

2005 - Teresa Wright, Amerikalı aktris (d. 1918)

2008 - Nedim Otyam, Türk besteci ve yönetmen (d. 1919)

2011 - Erkan Aydoğan Oflu, Türk oyuncu (d. 1972)

2013 - Alvin Lee, (doğum adı: Graham Barnes), İngiliz gitarist ve rock müzisyeni (d. 1944)

2014 - Maurice Faure, Fransız eski siyasetçi ve direnişçi (d. 1922)

2014 - Alemayehu Atomsa, Etiyopyalı politikacı (d. 1969)

2014 - Sheila Margaret MacRae (soyadı: Stephens), İngiliz oyuncu, dansçı ve şarkıcı (d. 1921)

2016 - Nancy Reagan, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi (d. 1921)

2017 - Lars Diedricson, İsveçli müzisyen ve söz yazarı (d. 1961)

2017 - Robert Jolin Osborne, Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve sinema tarihçisi (d. 1932)

2018 - Muhibbe Darga, Türk arkeolog (d. 1921)

2018 - Peter Nicholls, Avustralyalı edebi akademisyen, eleştimen ve yazar (d. 1939)

2018 - John E. Sulston, İngiliz biyolog. 2002 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerinden biri (d. 1942)

2019 - Ertuğrul Akbay, Türk gazeteci, yazar ve aktör (d. 1939)

2019 - Magenta De Vine, Britanyalı televizyon sunucusu (d. 1957)

2019 - John Habgood, İngiliz Anglikan Başpiskoposu, eğitimci ve soylu kişilik (d. 1927)

2019 - Carolee Schneemann, Amerikan görsel sanatçı (d. 1939)

2020 - Anne-Marie Berglund, İsveçli şair, romancı, öykü yazarı ve ressam (d. 1952)

2020 - Bélgica Castro, Şilili tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1921)

2020 - David Paul, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı ve vücut geliştiricisi (d. 1957)

2020 - Elinor Ross, Amerikalı opera sanatçısı (d. 1926)

2021 - Bengt Åberg, İsveçli profesyonel motosiklet yarışçısı (d. 1944)

2021 - Franco Acosta, Uruguaylı profesyonel bir futbolcu (d. 1996)

2021 - David Bailie, Güney Afrika doğumlu İngiliz aktör, dublaj sanatçısı ve fotoğrafçı (d. 1937)

2021 - Katja Behrens, Alman yazar ve çevirmen (d. 1942)

2021 - Altan Karındaş, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1928)

2021 - Lou Ottens, Kasedin mucidi olarak tanınan Hollandalı mühendis ve mucit (d. 1926)

2021 - Sevsen Rebi, Mısırlı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1962)

2022 - Geraldo Melo, Brezilyalı iş insanı ve siyasetçi (d. 1935)

2022 - Frank O'Farrell, İrlandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1927)

2022 - Pau Riba i Romeva, İspanyol şair, müzisyen ve şarkıcı (d. 1948)

2023 - Abdulrahman el-Ensari, Suudi Arabistanlı akademisyen ve arkeolog (d. 1935)

2023 - Masum Babul, Bangladeşli yönetmen ve koreograf (d. 1962)

2023 - Georgina Beyer, Yeni Zelandalı transeksüel siyasetçi (d. 1957)

2023 - Harvey Carignan, Amerikalı seri katil (d. 1927)

2023 - Ivana Hloužková, Ödüllü Çek aktris (d. 1960)

2023 - Benigno Luigi Papa, İtalyan Roma Katolik din adamı (d. 1935)

2023 - Gérard Pélisson, Fransız iş adamı ve yönetici (d. 1932)

2023 - Josef Vojta, eski Çek millî futbolcu (d. 1935)

2025 - Crystal-Donna Roberts, Güney Afrikalı aktris, yayıncı ve yazar (d. 1984)