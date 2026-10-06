OLAYLAR

1790 - İsviçreli bilim insanı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra "Schweppes" markasını oluşturacak ilk soda üretimini gerçekleştirdi.

1860 - II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girdi.

1875 - Ramazan Kararnamesi: Padişah Abdülaziz, Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı.

1889 - Paris'teki ünlü revü bar "Moulin Rouge", halka ilk kez kapılarını açtı.

1889 - Thomas Edison, ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1907 - İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.

1908 - Türklerle Yunanlar arasındaki 10 yıllık iç savaşın ardından Girit Devleti, Yunanistan'a katılma kararı aldı.

1910 - Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı seçildi. (7 başbakanlığın ilki)

1917 - Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.

1920 - Bütün Buhara Halk Vekilleri toplanarak I. Bütün Buhara Kurultayını gerçekleştirmişlerdir (6-8 Ekim)

1923 - Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda Galaksisini keşfetti.

1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.

1923 - İstanbul'un Kurtuluşu: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren işgal resmen sonlandı.

1926 - Kayseri'de ilk uçak fabrikası kuruldu.

1927 - İlk uzun metrajlı sesli film The Jazz Singer, ABD'de gösterime girdi.

1930 - I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.

1939 - Direnen son Polonya birliklerinin de teslim olmasıyla Nazi Almanyası'nın Polonya işgali tamamlandı.

1951 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1963 - ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy İstanbul'a geldi.

1971 - 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.

1973 - Arap ülkeleri ile İsrail arasında, Yom Kippur Savaşı başladı.

1976 - Çin lideri Mao'nun ölümünün ardından başa geçen Hua Guofeng, Kültür Devrimi'nin sona erdiğini açıkladı ve "Dörtlü Çete" tutuklandı.

1979 - II. İoannes Paulus, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

1980 - Millî Güvenlik Konseyi; ikisi firarda, ikisi tutuklu (Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu) dört kişinin idam cezalarını onayladı.

1981 - Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, Müslüman Kardeşler'in düzenlediği suikastta öldürüldü.

1986 - TRT2, kültür ve sanat ağırlıklı yayın yapmak üzere resmen açıldı.

1987 - Fiji'de cumhuriyet ilan edildi.

1990 - SHP Parti Meclisi Üyesi ilahiyatçı Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı bir paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını yitirdi.

2000 - Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević istifa etti.

2002 - Opus Dei kurucusu Josemaría Escrivá, aziz ilan edildi.

2010 - Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından Instagram kuruldu.

2014 - Türkiye'de Kobani olayları başladı.

DOĞUMLAR

1274 - Zehebî, Suriyeli hadis hafızı, tarihçi ve kıraat alimi (ö. 1348)

1289 - III. Wenceslaus, 1301 ile 1305 arasında Macaristan ve 1305 yılında Bohemya ve Polonya kralı (ö. 1306)

1552 - Matteo Ricci, İtalyan Cizvit misyoneri ve bilim insanı (ö. 1610)

1752 - Jeanne-Louise-Henriette Campan, Fransız eğitimci ve yazar (ö. 1822)

1773 - Louis-Philippe, 1830-1848 arasında Fransızlar kralı (ö. 1850)

1820 - Jenny Lind, İsveçli opera sanatçısı (ö. 1887)

1831 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (ö. 1916)

1846 - George Westinghouse, Amerikalı girişimci ve mühendis (ö. 1914)

1847 - Adolf von Hildebrand, heykeli resmin estetik değerlerinden bağımsızlaştırmaya çalışan ilk 19. yüzyıl heykeltıraşlarından

1882 - Karol Szymanowski, Polonyalı müzisyen ve besteci (ö. 1937)

1887 - Le Corbusier, İsviçre asıllı Fransız mimar (ö. 1965)

1888 - Roland Garros, Fransız havacı ve I. Dünya Savaşı sırasında savaş pilotu (ö. 1918)

1890 - Joseph Kastein, Almanya doğumlu yazar ve hukukçu (ö. 1946)

1901 - Eveline du Bois-Reymond Marcus, Alman zoolog ve çizer (ö. 1990)

1903 - Ernest Walton, İrlandalı Nobel ödüllü bilim insanı (ö. 1995)

1906 - Janet Gaynor, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1984)

1908 - Carole Lombard, Amerikalı oyuncu (ö. 1942)

1908 - Sergey Lvoviç Sobolev, Rus matematikçi (ö. 1989)

1914 - Thor Heyerdahl, Norveçli kâşif ve antropolog (ö. 2002)

1919 - Siad Barre, Somalili asker ve Somali Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı (ö. 1995)

1923 - Selahattin İçli, Türk müzisyen, besteci ve tıp doktoru (ö. 2006)

1923 - Yaşar Kemal, Kürt kökenli Türk romancı ve öykü yazarı (ö. 2015)

1928 - Barbara Werle, Amerikalı radyo, televizyon ve sinema sanatçısı (ö. 2013)

1930 - Hafız Esad, Suriye Devlet Başkanı (ö. 2000)

1931 - Riccardo Giacconi, İtalyan asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2018)

1934 - Marshall Rosenberg, Şiddetsiz İletişim Süreci'ni (Nonviolent Communication) geliştirmiş olan Amerikalı psikolog (ö. 2015)

1935 - Bruno Sammartino, İtalyan asıllı Amerikalı emekli profesyonel güreşçi (ö. 2018)

1940 - Juozas Budraitis, Litvan oyuncu

1942 - Britt Ekland, İsveçli sinema oyuncusu

1944 - Carlos Pace, Brezilyalı profesyonel yarış sürücüsü (ö. 1977)

1944 - Tanju Korel, Türk sinema oyuncusu ve yönetmeni (ö. 2005)

1946 - Vinod Khanna, Hint oyuncu ve film yapımcısı (ö. 2017)

1952 - Ayten Mutlu, Türk şair ve yazar

1957 - Bruce Grobbelaar, Güney Afrika asıllı Zimbabveli millî futbolcu ve teknik direktör

1960 - Nurseli İdiz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1962 - Ali Atıf Bir, Türk reklam danışmanı ve köşe yazarı

1963 - Elisabeth Shue, Amerikalı sinema oyuncusu

1963 - Vasile Tarlev, Moldovalı politikacı ve Başbakan

1964 - Yıldırım Demirören, Türk sanayici ve spor yöneticisi

1964 - Miltos Manetas, Yunan ressam ve multimedya sanatçısı

1965 - Jürgen Kohler, Batı Alman futbolcu

1966 - Niall Quinn, İrlandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1967 - Kennet Andersson, İsveçli eski millî futbolcu

1969 - V. Muhammed, Malezya'nın Yang di-Pertuan Agong'u ve Kelantan Sultanı

1972 - Mark Schwarzer, Alman asıllı Avustralyalı eski kaleci

1973 - Ioan Gruffudd, Galli oyuncu

1974 - Wálter Centeno, Kosta Rikalı millî futbolcu ve teknik direktör

1974 - Hoàng Xuân Vinh, Vietnamlı atıcı

1979 - Mohamed Kallon, Sierra Leoneli millî futbolcu

1980 - Eser Altın, Türk futbolcu

1980 - Zaida Catalán, İsveçli siyasetçi (ö. 2017)

1980 - Abdoulaye Méïté, Fildişi Sahilli millî futbolcu

1981 - Zurab Hizanişvili, Gürcü futbolcu

1982 - Levon Aronyan, Ermeni satranç oyuncusu

1982 - Will Butler, Amerikalı çalgıcı, besteci ve şarkıcı

1984 - Pelin Karahan, Türk oyuncu

1985 - Sylvia Fowles, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1985 - Birkan Sokullu, Türk oyuncu ve manken

1986 - Meg Myers, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1989 - Albert Ebossé Bodjongo, Kamerunlu futbolcu (ö. 2014)

1989 - Pizzi, Portekizli futbolcu

1994 - Joohoney, Güney Koreli rapçi ve söz yazarı

1997 - Kasper Dolberg, Danimarkalı futbolcu

2000 - Addison Rae, Amerikalı TikToker

2000 - Cenk Özkaçar, Türk millî futbolcu

ÖLÜMLER

23 - Wang Mang, Çin'in Han Hanedanı'na karşı darbe yaparak tahtı ele geçirip Xin Hanedanı'nı kuran Han Hanedanı yetkilisi (d. MÖ 45)

404 - Aelia Eudoxia, Bizans İmparator karısı, Bizans imparatoru Arcadius'un eşi

869 - Orléanslı Ermentrude, Kutsal Roma ve Batı Frank imparatoru Dazlak Karl ile evliliği sayesinde Frank Kraliçesidir (d. 823)

877 - II. Charles, Kutsal Roma İmparatoru (875-877, II. Karl olarak) ve Batı Frank Krallığı kralı (840-877) (d. 823)

1014 - Samuil, Bulgaristan Çarı (d. 958)

1101 - Bruno, Şartrö Tarikatı'nın kurucusu (d. 1030)

1536 - William Tyndale, İnfazına kadar geçen yıllarda Protestan Reformunda önde gelen isimlerden biri olan İngiliz bilgin (d. 1494)

1553 - Şehzade Mustafa, Osmanlı Şehzadesi (d. 1515)

1657 - Katip Çelebi, Osmanlı bilim insanı (d. 1609)

1814 - Sergey Lazareviç Laşkarev, Rus asker (d. 1739)

1825 - Bernard Germain de Lacépède, Fransız doğa tarihçisi (d. 1756)

1849 - Lajos Batthyány, Macar devlet adamı (d. 1806)

1892 - Alfred Tennyson, İngiliz şair (d. 1809)

1893 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (d. 1821)

1912 - Auguste Beernaert, Ekim 1884 ilâ Mart 1894 tarihleri arası görev yapmış Belçika'nın 14. başbakanı (d.1829)

1923 - Damat Ferid Paşa, Osmanlı diplomat ve devlet adamı (d. 1853)

1930 - Samed Ağa Ağamalıoğlu, Sovyet devlet adamı ve sosyalist devrimci (d. 1867)

1932 - Tokadîzâde Şekib Bey, Osmanlı-Türk şair ve siyasetçi (d. 1871)

1951 - Otto Fritz Meyerhof, Alman asıllı doktor ve biyokimyacı (d. 1884)

1953 - Vera Muhina, Sovyet heykeltıraş (d. 1888)

1959 - Bernard Berenson, Amerikalı sanat tarihçisi (d. 1865)

1962 - Peter-Paul Goes, Alman aktör (d. 1914)

1968 - Sabri Esat Siyavuşgil, Türk şair, yazar ve psikolog (d. 1907)

1969 - Doğan Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci ve yazar (d. 1913)

1969 - Walter Hagen, Amerikalı golfçü (d. 1892)

1981 - Enver Sedat, Mısırlı asker, siyasetçi ve Mısır'ın 3. Cumhurbaşkanı (Nobel Barış Ödülü sahibi) (d. 1918)

1985 - Nelson Riddle, Amerikalı aranjör, besteci, grup lideri ve orkestratör (d. 1921)

1989 - Bette Davis, Amerikalı aktris (d. 1908)

1990 - Bahriye Üçok, Türk tarihçi ve siyaset bilimci (d. 1919)

1992 - Denholm Elliott, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1922)

1993 - Nejat Eczacıbaşı, Türk iş insanı (d. 1913)

1999 - Gorilla Monsoon, Amerikalı eski profesyonel güreşçi ve spor spikeri (d. 1937)

1999 - Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (d. 1920)

2000 - Richard Farnsworth, Amerikalı oyuncu ve dublör (d. 1920)

2002 - Claus von Amsberg, Kraliçe Beatrix'in eşi (d. 1926)

2008 - Paavo Haavikko, Fin şair, roman ve oyun yazarı (d. 1931)

2010 - Tarık Minkari, Türk cerrah ve yazar (d. 1925)

2011 - Diane Cilento, Avustralyalı aktris ve yazar (d. 1933)

2014 - Feridun Buğeker, Türk millî futbolcu (d. 1933)

2014 - Igor Mitoraj, Polonyalı heykeltıraş (d. 1944)

2014 - Marian Seldes, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2015 - Christine Arnothy, Macar yazar (d. 1930)

2015 - Kevin Corcoran, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve yönetmen (d. 1949)

2015 - Árpád Göncz, Macar akademisyen ve siyasetçi (d. 1922)

2016 - Peter Denton, İngiliz futbolcu ve çalıştırıcı (d. 1946)

2016 - Walter Greiner, Alman teorik fizikçisi (d. 1935)

2016 - Alan Hodgson, İngiliz kriketçi (d. 1951)

2016 - Marina Sanaya, Eski Rus-Sovyet artistik buz patencisi (d. 1959)

2017 - Roberto Anzolin, Eski İtalyan millî futbolcu (d. 1938)

2017 - Darsi Ferrer Ramírez, Kübalı doktor ve gazeteci (d. 1969)

2017 - Marek Gołąb, Eski Polonyalı halterci (d. 1940)

2017 - Ralphie May, Amerikalı stand-up komedyen ve oyuncu (d. 1972)

2017 - Judy Stone, Amerikalı gazeteci, yazar ve film eleştirmeni (d. 1924)

2018 - Don Askarian, Ermeni kökenli film yapımıcısı, yönetmen ve senarist (d. 1949)

2018 - Eef Brouwers, Hollandalı gazeteci, yönetici ve sunucu (d. 1939)

2018 - Montserrat Caballé, Katalan kökenli İspanyol soprano ve opera sanatçısı (d. 1933)

2018 - Viktoriya Marinova, Bulgar araştırmacı gazeteci ve televizyoncu (d. 1988)

2018 - Don Sandburg, Amerikalı oyuncu, gösteri sanatçısı ve yapımcı (d. 1930)

2018 - Scott Wilson, Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2019 - Vlasta Chramostová, Çek oyuncu (d. 1926)

2019 - Ezequiel Esperón, Arjantinli futbolcu (d. 1996)

2019 - John Mbiti, Kenya doğumlu Anglikan din adamı, filozof, siyasetçi, akademisyen ve yazar (d. 1931)

2019 - Karen Pendleton, Amerikalı oyuncu ve insan hakları aktivisti (d. 1946)

2020 - Herbert Feuerstein, Alman gazeteci, komedyen ve aktör (d. 1937)

2020 - Oļegs Karavajevs, Leton eski millî futbolcu (d. 1961)

2020 - Bunny Lee, Jamaikalı müzik yapımcısı ve reggae müzisyeni (d. 1941)

2020 - Süleyman Mahmud, Libyalı rütbeli asker (d. 1949)

2020 - Johnny Nash, Amerikalı reggae ve soul müziği sanatçısı (d. 1940)

2020 - Nusretullah Vahdet, İranlı komedyen, aktör ve film yönetmeni (d. 1935)

2020 - Eddie Van Halen, Hollandalı müzisyen, söz yazarı ve yapımcı (d. 1955)

2020 - Wladimir Yordanoff, Fransız-Bulgar aktör (d. 1954)

2024 - Johan Neeskens, Hollandalı futbolcu (d. 1951)

2025 - Theo Jörgensmann, Alman müzisyen ve besteci (d. 1948)