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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Hep Birlikte Güçlüyüz" Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulunda eğitim gören ve akademik başarı gösteren 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık setleri ile okul çantaları verildi.

Çalışmayla öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olunması, sınav hazırlık süreçlerine katkı sağlanması ve polis-öğrenci iletişiminin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.